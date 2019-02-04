У 2018 році Україна експортувала в ЄС більше, ніж за всі...

Додано: Сер 06 лют, 2019 13:30

отрицательное сальдо внешней торговли составило в 2018-м 4 млрд долларов

мы поставляем в ЕС руду, металл, лес, подсолнух, зерно. ЕС поставляет нам - автомобили, самолеты, оборудование, электронику, лекарства.

Порошенко тактично умолчал, что ЕС торгует с Украиной еще эффективнее, чем Украина с ЕС -И оно не поправляется - у нас исторический перекос в торговле в пользу Европы. Был таковым до подписания Ассоциации, и остался таковым спустя 4.5 года после подписания!Удивительного здесь ничего нет -Конечно, если учесть еще экспорт рабочей силы из Украины в ЕС, то сальдо плюс-минус выровняетсяНо не нужно забывать, что эта же рабочая сила и помогает европейцам производить автомобили, самолеты, оборудование, электронику, лекарства... которые они затем продают нам, добавляя себе стоимость и на нашей рабочей силе, и на наших ресурсах!Для справки - чтобы была возможность приобрести одно немецкое авто стоимостью 30 тыс долларов, Украине необходимо продать в Германию 150 тонн зерна, или 100 тонн стали!