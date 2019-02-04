У 2018 році Україна експортувала в ЄС більше, ніж за всі...
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Удивительного здесь ничего нет - мы поставляем в ЕС руду, металл, лес, подсолнух, зерно. ЕС поставляет нам - автомобили, самолеты, оборудование, электронику, лекарства.
Конечно, если учесть еще экспорт рабочей силы из Украины в ЕС, то сальдо плюс-минус выровняется Но не нужно забывать, что эта же рабочая сила и помогает европейцам производить автомобили, самолеты, оборудование, электронику, лекарства... которые они затем продают нам, добавляя себе стоимость и на нашей рабочей силе, и на наших ресурсах!
Для справки - чтобы была возможность приобрести одно немецкое авто стоимостью 30 тыс долларов, Украине необходимо продать в Германию 150 тонн зерна, или 100 тонн стали!
RTC12 написав:товары, доля которых в составе экспорта составила 64,2%.
А гордости у федерации полные штаны.
Да что вы все Россию всуе упоминаете, с Африкой пора начинать сравнивать - выгоднее будет
А ты, собственно, что сделал для улучшения жизни в Украине, если ты конечно тут живёшь. В чём твои заслуги??? В том чтобы трындеть на форуме что всё пропало? Лес он вспомнил. Так сравни сколько его из Украины вывозят, и сколько его китайцы из федерации прут, прежде чем свои писульки писать. Они что там, от голода пухнут что народное достояние распродают?
Нравится в федерации? Ну так чемодан в руки. Скучать не будем. Даже на билет дадим, если ты бедный такой, что уже про Африку вспомнил.