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У 2018 році Україна експортувала
в ЄС більше, ніж за всі...

У 2018 році Україна експортувала в ЄС більше, ніж за всі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 13:30

Порошенко тактично умолчал, что ЕС торгует с Украиной еще эффективнее, чем Украина с ЕС - отрицательное сальдо внешней торговли составило в 2018-м 4 млрд долларов!

И оно не поправляется - у нас исторический перекос в торговле в пользу Европы. Был таковым до подписания Ассоциации, и остался таковым спустя 4.5 года после подписания!

https://ukrstat.org/uk/operativ/operati ... 1118_u.htm
https://ukrstat.org/uk/operativ/operati ... ES17_u.htm

Удивительного здесь ничего нет - мы поставляем в ЕС руду, металл, лес, подсолнух, зерно. ЕС поставляет нам - автомобили, самолеты, оборудование, электронику, лекарства.

Конечно, если учесть еще экспорт рабочей силы из Украины в ЕС, то сальдо плюс-минус выровняется :mrgreen: Но не нужно забывать, что эта же рабочая сила и помогает европейцам производить автомобили, самолеты, оборудование, электронику, лекарства... которые они затем продают нам, добавляя себе стоимость и на нашей рабочей силе, и на наших ресурсах!

Для справки - чтобы была возможность приобрести одно немецкое авто стоимостью 30 тыс долларов, Украине необходимо продать в Германию 150 тонн зерна, или 100 тонн стали!
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 14:04

  shapo написав:
  RTC12 написав:товары, доля которых в составе экспорта составила 64,2%.

А гордости у федерации полные штаны.


Да что вы все Россию всуе упоминаете, с Африкой пора начинать сравнивать - выгоднее будет


А ты, собственно, что сделал для улучшения жизни в Украине, если ты конечно тут живёшь. В чём твои заслуги???
В том чтобы трындеть на форуме что всё пропало?
Лес он вспомнил. Так сравни сколько его из Украины вывозят, и сколько его китайцы из федерации прут, прежде чем свои писульки писать. Они что там, от голода пухнут что народное достояние распродают?

Нравится в федерации? Ну так чемодан в руки. Скучать не будем. Даже на билет дадим, если ты бедный такой, что уже про Африку вспомнил.
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 14:50

Re: У 2018 році Україна експортувала в ЄС більше, ніж за всі

  RTC12 написав:А ты, собственно, что сделал для улучшения жизни в Украине, если ты конечно тут живёшь. В чём твои заслуги???
В том чтобы трындеть на форуме что всё пропало?

сказал человек который тоже трындит на форуме, но только с обратным знаком - что все прекрасно! Раз пошла такая пьянка - что ты сделал для улучшения жизни в стране?
Ну так чемодан в руки. Скучать не будем. Даже на билет дадим, если ты бедный такой, что уже про Африку вспомнил.

так каждые 30 сек и так один гражданин Украины берет чемодан в руки. мало?
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 14:59

Порошенко напомнил, что сейчас доля ЕС в структуре украинского экспорта составляет 42,6%, тогда как доля РФ — 7,6%.

Сравнивается несравниваемое. ЕС - 28 стран, РФ - 1 страна.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 15:01

  RomanTik написав:
  RTC12 написав:А ты, собственно, что сделал для улучшения жизни в Украине, если ты конечно тут живёшь. В чём твои заслуги???
В том чтобы трындеть на форуме что всё пропало?

сказал человек который тоже трындит на форуме, но только с обратным знаком - что все прекрасно! Раз пошла такая пьянка - что ты сделал для улучшения жизни в стране?
Ну так чемодан в руки. Скучать не будем. Даже на билет дадим, если ты бедный такой, что уже про Африку вспомнил.

так каждые 30 сек и так один гражданин Украины берет чемодан в руки. мало?


Из разряда: "Я написал на украинском форуме о российских проблемах. А что ТЫ сделал для улучшения жизни в Украине?" :mrgreen:
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 06 лют, 2019 15:03, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 15:03

  nalim написав:Если все так хорошо, почему людям стало хуже жить?


мне не стало, но это наверное потому что я больше работать начал )) а пенсионеров да, жаль.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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