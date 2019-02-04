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У 2018 році Україна експортувала
в ЄС більше, ніж за всі...

У 2018 році Україна експортувала в ЄС більше, ніж за всі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 13:30

Порошенко тактично умолчал, что ЕС торгует с Украиной еще эффективнее, чем Украина с ЕС - отрицательное сальдо внешней торговли составило в 2018-м 4 млрд долларов!

И оно не поправляется - у нас исторический перекос в торговле в пользу Европы. Был таковым до подписания Ассоциации, и остался таковым спустя 4.5 года после подписания!

https://ukrstat.org/uk/operativ/operati ... 1118_u.htm
https://ukrstat.org/uk/operativ/operati ... ES17_u.htm

Удивительного здесь ничего нет - мы поставляем в ЕС руду, металл, лес, подсолнух, зерно. ЕС поставляет нам - автомобили, самолеты, оборудование, электронику, лекарства.

Конечно, если учесть еще экспорт рабочей силы из Украины в ЕС, то сальдо плюс-минус выровняется :mrgreen: Но не нужно забывать, что эта же рабочая сила и помогает европейцам производить автомобили, самолеты, оборудование, электронику, лекарства... которые они затем продают нам, добавляя себе стоимость и на нашей рабочей силе, и на наших ресурсах!

Для справки - чтобы была возможность приобрести одно немецкое авто стоимостью 30 тыс долларов, Украине необходимо продать в Германию 150 тонн зерна, или 100 тонн стали!
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 14:04

  shapo написав:
  RTC12 написав:товары, доля которых в составе экспорта составила 64,2%.

А гордости у федерации полные штаны.


Да что вы все Россию всуе упоминаете, с Африкой пора начинать сравнивать - выгоднее будет


А ты, собственно, что сделал для улучшения жизни в Украине, если ты конечно тут живёшь. В чём твои заслуги???
В том чтобы трындеть на форуме что всё пропало?
Лес он вспомнил. Так сравни сколько его из Украины вывозят, и сколько его китайцы из федерации прут, прежде чем свои писульки писать. Они что там, от голода пухнут что народное достояние распродают?

Нравится в федерации? Ну так чемодан в руки. Скучать не будем. Даже на билет дадим, если ты бедный такой, что уже про Африку вспомнил.
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 14:50

Re: У 2018 році Україна експортувала в ЄС більше, ніж за всі

  RTC12 написав:А ты, собственно, что сделал для улучшения жизни в Украине, если ты конечно тут живёшь. В чём твои заслуги???
В том чтобы трындеть на форуме что всё пропало?

сказал человек который тоже трындит на форуме, но только с обратным знаком - что все прекрасно! Раз пошла такая пьянка - что ты сделал для улучшения жизни в стране?
Ну так чемодан в руки. Скучать не будем. Даже на билет дадим, если ты бедный такой, что уже про Африку вспомнил.

так каждые 30 сек и так один гражданин Украины берет чемодан в руки. мало?
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 14:59

Порошенко напомнил, что сейчас доля ЕС в структуре украинского экспорта составляет 42,6%, тогда как доля РФ — 7,6%.

Сравнивается несравниваемое. ЕС - 28 стран, РФ - 1 страна.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 15:01

  RomanTik написав:
  RTC12 написав:А ты, собственно, что сделал для улучшения жизни в Украине, если ты конечно тут живёшь. В чём твои заслуги???
В том чтобы трындеть на форуме что всё пропало?

сказал человек который тоже трындит на форуме, но только с обратным знаком - что все прекрасно! Раз пошла такая пьянка - что ты сделал для улучшения жизни в стране?
Ну так чемодан в руки. Скучать не будем. Даже на билет дадим, если ты бедный такой, что уже про Африку вспомнил.

так каждые 30 сек и так один гражданин Украины берет чемодан в руки. мало?


Из разряда: "Я написал на украинском форуме о российских проблемах. А что ТЫ сделал для улучшения жизни в Украине?" :mrgreen:
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 06 лют, 2019 15:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 15:03

  nalim написав:Если все так хорошо, почему людям стало хуже жить?


мне не стало, но это наверное потому что я больше работать начал )) а пенсионеров да, жаль.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 16:12

  trololo написав:мне не стало, но это наверное потому что я больше работать начал )) а пенсионеров да, жаль.

Типа пришлось больше работать, что-бы хуже не стало?
На счёт пенсионеров. Все говорят что им жаль. Но если появится возможность не платить социальный, то тут же все перестанут его платить. Так что всё это пустые слова.
Востаннє редагувалось Попаданец в Сер 06 лют, 2019 16:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 16:14

не сбрехал. У НЕГО действительно, увеличилась торговля.
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  #<12
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