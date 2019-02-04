У 2018 році Україна експортувала в ЄС більше, ніж за всі...
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Удивительного здесь ничего нет - мы поставляем в ЕС руду, металл, лес, подсолнух, зерно. ЕС поставляет нам - автомобили, самолеты, оборудование, электронику, лекарства.
Конечно, если учесть еще экспорт рабочей силы из Украины в ЕС, то сальдо плюс-минус выровняется Но не нужно забывать, что эта же рабочая сила и помогает европейцам производить автомобили, самолеты, оборудование, электронику, лекарства... которые они затем продают нам, добавляя себе стоимость и на нашей рабочей силе, и на наших ресурсах!
Для справки - чтобы была возможность приобрести одно немецкое авто стоимостью 30 тыс долларов, Украине необходимо продать в Германию 150 тонн зерна, или 100 тонн стали!
RTC12 написав:товары, доля которых в составе экспорта составила 64,2%.
А гордости у федерации полные штаны.
Да что вы все Россию всуе упоминаете, с Африкой пора начинать сравнивать - выгоднее будет
А ты, собственно, что сделал для улучшения жизни в Украине, если ты конечно тут живёшь. В чём твои заслуги??? В том чтобы трындеть на форуме что всё пропало? Лес он вспомнил. Так сравни сколько его из Украины вывозят, и сколько его китайцы из федерации прут, прежде чем свои писульки писать. Они что там, от голода пухнут что народное достояние распродают?
Нравится в федерации? Ну так чемодан в руки. Скучать не будем. Даже на билет дадим, если ты бедный такой, что уже про Африку вспомнил.
trololo написав:мне не стало, но это наверное потому что я больше работать начал )) а пенсионеров да, жаль.
Типа пришлось больше работать, что-бы хуже не стало? На счёт пенсионеров. Все говорят что им жаль. Но если появится возможность не платить социальный, то тут же все перестанут его платить. Так что всё это пустые слова.
Востаннє редагувалось Попаданец в Сер 06 лют, 2019 16:19, всього редагувалось 1 раз.