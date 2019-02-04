У 2018 році Україна експортувала в ЄС більше, ніж за всі...

Додано: Сер 06 лют, 2019 14:04

shapo написав: RTC12 написав: товары, доля которых в составе экспорта составила 64,2%.



А гордости у федерации полные штаны. товары, доля которых в составе экспорта составила 64,2%.А гордости у федерации полные штаны.



Да что вы все Россию всуе упоминаете, с Африкой пора начинать сравнивать - выгоднее будет Да что вы все Россию всуе упоминаете, с Африкой пора начинать сравнивать - выгоднее будет

А ты, собственно, что сделал для улучшения жизни в Украине, если ты конечно тут живёшь. В чём твои заслуги???В том чтобы трындеть на форуме что всё пропало?Лес он вспомнил. Так сравни сколько его из Украины вывозят, и сколько его китайцы из федерации прут, прежде чем свои писульки писать. Они что там, от голода пухнут что народное достояние распродают?Нравится в федерации? Ну так чемодан в руки. Скучать не будем. Даже на билет дадим, если ты бедный такой, что уже про Африку вспомнил.