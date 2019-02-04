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У 2018 році Україна експортувала
в ЄС більше, ніж за всі...

У 2018 році Україна експортувала в ЄС більше, ніж за всі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 14:04

  shapo написав:
  RTC12 написав:товары, доля которых в составе экспорта составила 64,2%.

А гордости у федерации полные штаны.


Да что вы все Россию всуе упоминаете, с Африкой пора начинать сравнивать - выгоднее будет


А ты, собственно, что сделал для улучшения жизни в Украине, если ты конечно тут живёшь. В чём твои заслуги???
В том чтобы трындеть на форуме что всё пропало?
Лес он вспомнил. Так сравни сколько его из Украины вывозят, и сколько его китайцы из федерации прут, прежде чем свои писульки писать. Они что там, от голода пухнут что народное достояние распродают?

Нравится в федерации? Ну так чемодан в руки. Скучать не будем. Даже на билет дадим, если ты бедный такой, что уже про Африку вспомнил.
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 14:50

Re: У 2018 році Україна експортувала в ЄС більше, ніж за всі

  RTC12 написав:А ты, собственно, что сделал для улучшения жизни в Украине, если ты конечно тут живёшь. В чём твои заслуги???
В том чтобы трындеть на форуме что всё пропало?

сказал человек который тоже трындит на форуме, но только с обратным знаком - что все прекрасно! Раз пошла такая пьянка - что ты сделал для улучшения жизни в стране?
Ну так чемодан в руки. Скучать не будем. Даже на билет дадим, если ты бедный такой, что уже про Африку вспомнил.

так каждые 30 сек и так один гражданин Украины берет чемодан в руки. мало?
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 14:59

Порошенко напомнил, что сейчас доля ЕС в структуре украинского экспорта составляет 42,6%, тогда как доля РФ — 7,6%.

Сравнивается несравниваемое. ЕС - 28 стран, РФ - 1 страна.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 15:01

  RomanTik написав:
  RTC12 написав:А ты, собственно, что сделал для улучшения жизни в Украине, если ты конечно тут живёшь. В чём твои заслуги???
В том чтобы трындеть на форуме что всё пропало?

сказал человек который тоже трындит на форуме, но только с обратным знаком - что все прекрасно! Раз пошла такая пьянка - что ты сделал для улучшения жизни в стране?
Ну так чемодан в руки. Скучать не будем. Даже на билет дадим, если ты бедный такой, что уже про Африку вспомнил.

так каждые 30 сек и так один гражданин Украины берет чемодан в руки. мало?


Из разряда: "Я написал на украинском форуме о российских проблемах. А что ТЫ сделал для улучшения жизни в Украине?" :mrgreen:
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 06 лют, 2019 15:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 15:03

  nalim написав:Если все так хорошо, почему людям стало хуже жить?


мне не стало, но это наверное потому что я больше работать начал )) а пенсионеров да, жаль.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 16:12

  trololo написав:мне не стало, но это наверное потому что я больше работать начал )) а пенсионеров да, жаль.

Типа пришлось больше работать, что-бы хуже не стало?
На счёт пенсионеров. Все говорят что им жаль. Но если появится возможность не платить социальный, то тут же все перестанут его платить. Так что всё это пустые слова.
Востаннє редагувалось Попаданец в Сер 06 лют, 2019 16:19, всього редагувалось 1 раз.
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не сбрехал. У НЕГО действительно, увеличилась торговля.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 19:15

  shapo написав:Да что вы все Россию всуе упоминаете, с Африкой пора начинать сравнивать - выгоднее будет


  RTC12 написав:А ты, собственно, что сделал для улучшения жизни в Украине, если ты конечно тут живёшь. В чём твои заслуги???
В том чтобы трындеть на форуме что всё пропало?
Лес он вспомнил. Так сравни сколько его из Украины вывозят, и сколько его китайцы из федерации прут, прежде чем свои писульки писать. Они что там, от голода пухнут что народное достояние распродают?

Нравится в федерации? Ну так чемодан в руки. Скучать не будем. Даже на билет дадим, если ты бедный такой, что уже про Африку вспомнил.


1) Не хами, убогий, когда ответить нечего - умнее будешь
2) Кто такие "вы" что собрались мне на билет скинуться?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 19:51

  trololo написав:зрадойопы, на первый-второй рассчитайсь, ать-два


Сама по себе новость - это просто цифры. Чтобы понять, "зрада" это или "перемога", нужно смотреть динамику, смотреть в разрезе видов продукции.
Рост объемов - это хорошо. Но если экономикой не пытаться управлять вручную и не ставить эксперименты, она и так будет расти. Нужно сравнить, например, с 2012 годом, чтобы понять, позволил ли этот рост перекрыть потерю российского рынка.
Можно представить себе зажиточное село на 4 тысячи человек, большинство из которых работает в богатом фермерском хозяйстве рядом, но тяжело представить себе богатую страну с населением в 40 миллионов, большинство из которых работает в сельском хозяйстве.
Выше верно написали про добавочную стоимость. Поэтому, отдавая должное росту каких-то отраслей, нужно понимать, что сам по себе экспорт зерна и меда экономику Украины не вытянет.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 20:23

Re: У 2018 році Україна експортувала в ЄС більше, ніж за всі

Не давайте петюне перед выступлениями заспиртованную вишню. Чушь несет.
p_a_l
 
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