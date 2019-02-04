У 2018 році Україна експортувала в ЄС більше, ніж за всі...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
RTC12 написав:товары, доля которых в составе экспорта составила 64,2%.
А гордости у федерации полные штаны.
Да что вы все Россию всуе упоминаете, с Африкой пора начинать сравнивать - выгоднее будет
А ты, собственно, что сделал для улучшения жизни в Украине, если ты конечно тут живёшь. В чём твои заслуги??? В том чтобы трындеть на форуме что всё пропало? Лес он вспомнил. Так сравни сколько его из Украины вывозят, и сколько его китайцы из федерации прут, прежде чем свои писульки писать. Они что там, от голода пухнут что народное достояние распродают?
Нравится в федерации? Ну так чемодан в руки. Скучать не будем. Даже на билет дадим, если ты бедный такой, что уже про Африку вспомнил.
trololo написав:мне не стало, но это наверное потому что я больше работать начал )) а пенсионеров да, жаль.
Типа пришлось больше работать, что-бы хуже не стало? На счёт пенсионеров. Все говорят что им жаль. Но если появится возможность не платить социальный, то тут же все перестанут его платить. Так что всё это пустые слова.
Востаннє редагувалось Попаданец в Сер 06 лют, 2019 16:19, всього редагувалось 1 раз.
shapo написав:Да что вы все Россию всуе упоминаете, с Африкой пора начинать сравнивать - выгоднее будет
RTC12 написав:А ты, собственно, что сделал для улучшения жизни в Украине, если ты конечно тут живёшь. В чём твои заслуги??? В том чтобы трындеть на форуме что всё пропало? Лес он вспомнил. Так сравни сколько его из Украины вывозят, и сколько его китайцы из федерации прут, прежде чем свои писульки писать. Они что там, от голода пухнут что народное достояние распродают?
Нравится в федерации? Ну так чемодан в руки. Скучать не будем. Даже на билет дадим, если ты бедный такой, что уже про Африку вспомнил.
1) Не хами, убогий, когда ответить нечего - умнее будешь 2) Кто такие "вы" что собрались мне на билет скинуться?
trololo написав:зрадойопы, на первый-второй рассчитайсь, ать-два
Сама по себе новость - это просто цифры. Чтобы понять, "зрада" это или "перемога", нужно смотреть динамику, смотреть в разрезе видов продукции. Рост объемов - это хорошо. Но если экономикой не пытаться управлять вручную и не ставить эксперименты, она и так будет расти. Нужно сравнить, например, с 2012 годом, чтобы понять, позволил ли этот рост перекрыть потерю российского рынка. Можно представить себе зажиточное село на 4 тысячи человек, большинство из которых работает в богатом фермерском хозяйстве рядом, но тяжело представить себе богатую страну с населением в 40 миллионов, большинство из которых работает в сельском хозяйстве. Выше верно написали про добавочную стоимость. Поэтому, отдавая должное росту каких-то отраслей, нужно понимать, что сам по себе экспорт зерна и меда экономику Украины не вытянет.