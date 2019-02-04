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У 2018 році Україна експортувала
в ЄС більше, ніж за всі...

У 2018 році Україна експортувала в ЄС більше, ніж за всі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 10:52

  trololo написав:
  nalim написав:Если все так хорошо, почему людям стало хуже жить?


мне не стало, но это наверное потому что я больше работать начал )) а пенсионеров да, жаль.

Лучше - это когда за столько же работы ты зарабатываешь больше денег. Если Ваш доход увеличился только потому, что Вы стали больше работать, то это не улучшение жизни, а иллюзия улучшения.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 12:58

  nalim написав:.. потому, что Вы стали больше работать, то это не улучшение жизни, а иллюзия улучшения.
Если вы стали больше работать, означает обычно, что приходится больше работать, чтобы получить столько же благ сколько раньше.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 15:42

  sequence написав:
  nalim написав:.. потому, что Вы стали больше работать, то это не улучшение жизни, а иллюзия улучшения.
Если вы стали больше работать, означает обычно, что приходится больше работать, чтобы получить столько же благ сколько раньше.

Это никак не противоречит тому, что я написал. Но это не всегда так: некоторые работают больше, чтобы увеличить доход, хотя далеко не бедствуют. Это уже вопрос размера потребностей.
nalim
 
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