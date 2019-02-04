У 2018 році Україна експортувала в ЄС більше, ніж за всі...

Лучше - это когда за столько же работы ты зарабатываешь больше денег. Если Ваш доход увеличился только потому, что Вы стали больше работать, то это не улучшение жизни, а иллюзия улучшения.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 07 лют, 2019 10:52
Лучше - это когда за столько же работы ты зарабатываешь больше денег. Если Ваш доход увеличился только потому, что Вы стали больше работать, то это не улучшение жизни, а иллюзия улучшения.
Додано: Чет 07 лют, 2019 12:58
Додано: Чет 07 лют, 2019 15:42
Это никак не противоречит тому, что я написал. Но это не всегда так: некоторые работают больше, чтобы увеличить доход, хотя далеко не бедствуют. Это уже вопрос размера потребностей.
|