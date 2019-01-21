Починаючи з лютого 2019 року будуть змінені принципи нарахування за спожиті послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.
Дивися повний текст З лютого кияни повинні будуть сплачувати за весь об’єм води, який спожив їхній будинок.
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Додано: Сер 06 лют, 2019 11:59
З лютого кияни повинні будуть сплачувати за весь об’єм...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З лютого кияни повинні будуть сплачувати за весь об’єм води, який спожив їхній будинок.
Додано: Сер 06 лют, 2019 12:08
Совсем страх потеряли. Раньше хотя бы перед выборами не решались, а сейчас вообще нас за стадо баранов держат.
Додано: Сер 06 лют, 2019 12:25
Re: З лютого кияни повинні будуть сплачувати за весь об’єм..
Если в доме кто-то будет хитрожопый и у него мимо счётчика идёт (кафе например какое-то или офис большой) то его объем раскидается на весь дом. Искать нарушителя не хотят проще на всех раскидать. Так и электрику можно раскидывать. У одного магнит а платить будут все. И на город можно раскидывать и на страну Когда ж они все нажрутся.
Додано: Сер 06 лют, 2019 12:31
Ну вот это уже хрен им
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 06 лют, 2019 12:36
Это их ответственность держать свои трубы в порядке.
Наша платить только по счётчику.
Мы не платим за их халтурство, воровство и непрофессионализм.
Это дворник включил водичку,.... пошла плата
Воду прорвало в их трубе, ..... пошла плата
Вообще страх потеряли ?
Додано: Сер 06 лют, 2019 12:36
Тобто за хитродупих з магнітами на лічильниках заплатять ті, в кого все по-чесному?
Тобто якщо таких приміщень небагато, то вони отримають значне збільшення рахунку, бо всі втрати повісять на них? Певно, побіжать одразу ставити лічильники.
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