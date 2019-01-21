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З лютого кияни повинні будуть
сплачувати за весь об’єм...

З лютого кияни повинні будуть сплачувати за весь об’єм...
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 11:59

З лютого кияни повинні будуть сплачувати за весь об’єм...

Пропонуємо до обговорення:
Починаючи з лютого 2019 року будуть змінені принципи нарахування за спожиті послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.

Дивися повний текст З лютого кияни повинні будуть сплачувати за весь об’єм води, який спожив їхній будинок.
R2
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Рэкет. Теперь все с счётчиками будут.
anton_gms
 
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Совсем страх потеряли. Раньше хотя бы перед выборами не решались, а сейчас вообще нас за стадо баранов держат.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 12:25

Re: З лютого кияни повинні будуть сплачувати за весь об’єм..

Если в доме кто-то будет хитрожопый и у него мимо счётчика идёт (кафе например какое-то или офис большой) то его объем раскидается на весь дом. Искать нарушителя не хотят проще на всех раскидать. Так и электрику можно раскидывать. У одного магнит а платить будут все. И на город можно раскидывать и на страну :) Когда ж они все нажрутся.
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 12:31

  R2 написав:З лютого кияни повинні будуть сплачувати за весь об’єм води, який спожив їхній будинок


Ну вот это уже хрен им
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 12:36

Это их ответственность держать свои трубы в порядке.
Наша платить только по счётчику.
Мы не платим за их халтурство, воровство и непрофессионализм.

Это дворник включил водичку,.... пошла плата
Воду прорвало в их трубе, ..... пошла плата

Вообще страх потеряли ?
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 12:36

для будинків, де усі приміщення оснащені лічильниками холодної води, обсяг небалансу розподіляється між усіма споживачами пропорційно до обсягу споживання.

Тобто за хитродупих з магнітами на лічильниках заплатять ті, в кого все по-чесному?

для будинків, де частина приміщень не оснащена лічильниками холодної води, обсяг небалансу розподіляється між споживачами, які не мають лічильників, пропорційно до кількості осіб, які фактично користуються послугами.

Тобто якщо таких приміщень небагато, то вони отримають значне збільшення рахунку, бо всі втрати повісять на них? Певно, побіжать одразу ставити лічильники.
0mage0
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