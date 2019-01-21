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З лютого кияни повинні будуть
сплачувати за весь об’єм...

З лютого кияни повинні будуть сплачувати за весь об’єм...
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  #12>
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 11:59

З лютого кияни повинні будуть сплачувати за весь об’єм...

Пропонуємо до обговорення:
Починаючи з лютого 2019 року будуть змінені принципи нарахування за спожиті послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.

Дивися повний текст З лютого кияни повинні будуть сплачувати за весь об’єм води, який спожив їхній будинок.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 11:59

Рэкет. Теперь все с счётчиками будут.
anton_gms
 
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Совсем страх потеряли. Раньше хотя бы перед выборами не решались, а сейчас вообще нас за стадо баранов держат.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 12:25

Re: З лютого кияни повинні будуть сплачувати за весь об’єм..

Если в доме кто-то будет хитрожопый и у него мимо счётчика идёт (кафе например какое-то или офис большой) то его объем раскидается на весь дом. Искать нарушителя не хотят проще на всех раскидать. Так и электрику можно раскидывать. У одного магнит а платить будут все. И на город можно раскидывать и на страну :) Когда ж они все нажрутся.
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 12:36

Это их ответственность держать свои трубы в порядке.
Наша платить только по счётчику.
Мы не платим за их халтурство, воровство и непрофессионализм.

Это дворник включил водичку,.... пошла плата
Воду прорвало в их трубе, ..... пошла плата

Вообще страх потеряли ?
anton_gms
 
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для будинків, де усі приміщення оснащені лічильниками холодної води, обсяг небалансу розподіляється між усіма споживачами пропорційно до обсягу споживання.

Тобто за хитродупих з магнітами на лічильниках заплатять ті, в кого все по-чесному?

для будинків, де частина приміщень не оснащена лічильниками холодної води, обсяг небалансу розподіляється між споживачами, які не мають лічильників, пропорційно до кількості осіб, які фактично користуються послугами.

Тобто якщо таких приміщень небагато, то вони отримають значне збільшення рахунку, бо всі втрати повісять на них? Певно, побіжать одразу ставити лічильники.
0mage0
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 14:13

Пункт один конечно смешной, интересно как суд отнесется к этому в случае чего.
А вот второй пункт не знаю как для Киева, но уже давным давно по регионам применяется. В 2008 году после покупки квартиры быстро поставил счетчик после того как начали приходить счета по 200грн, и с объяснением почему (именно такой расчет как в пункте 2) такая сумма. Законно это было или нет не известно, но факт имел место быть
Рад что не приходится общаться со скупыми на ум порохоботами вроде Sommer'а... и ущербом myshapiton
vasiliybaybuz
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 14:15

Re: З лютого кияни повинні будуть сплачувати за весь об’єм..

и какой при этом смысл от индивидуальных договоров и учета?
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 14:15

Рассмотрим вариант: в доме без счетчиков осталось только 10 нищих пенсионеров, у всех субсидия. И вот эти огромные потери ( а они будут), государство субсидией не покроет, должны платить эти нищие пенсионеры.
Это уже можно приравнять к изощренным издевательством над пенсионерами.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 14:31

  shapo написав:
  R2 написав:З лютого кияни повинні будуть сплачувати за весь об’єм води, який спожив їхній будинок


Ну вот это уже хрен им

Да нет, хрен нам. Они то свое возьмут.
nalim
 
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