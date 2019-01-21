З лютого кияни повинні будуть сплачувати за весь об’єм...

Додано: Сер 06 лют, 2019 14:13

Пункт один конечно смешной, интересно как суд отнесется к этому в случае чего.

А вот второй пункт не знаю как для Киева, но уже давным давно по регионам применяется. В 2008 году после покупки квартиры быстро поставил счетчик после того как начали приходить счета по 200грн, и с объяснением почему (именно такой расчет как в пункте 2) такая сумма. Законно это было или нет не известно, но факт имел место быть

Рад что не приходится общаться со скупыми на ум порохоботами вроде Sommer'а... и ущербом myshapiton