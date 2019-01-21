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З лютого кияни повинні будуть
сплачувати за весь об’єм...

З лютого кияни повинні будуть сплачувати за весь об’єм...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 14:43

  zloy_ukr написав:Рассмотрим вариант: в доме без счетчиков осталось только 10 нищих пенсионеров, у всех субсидия. И вот эти огромные потери ( а они будут), государство субсидией не покроет, должны платить эти нищие пенсионеры.
Это уже можно приравнять к изощренным издевательством над пенсионерами.


я бы в первую очередь рассматривал проблему с установкой магнитов хитроопыми...
и какой теперь мне смысл от личной экономии воды если на меня вешают кубы соседей?
вернемся к практике расскидывания общих показаний на кол-во квартир/прописанных/проживающих? деградация налицо... :evil:
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 14:51

Re: З лютого кияни повинні будуть сплачувати за весь об’єм..

Как бы в регионах не подтянулись за "хорошей" идеей...
Arien
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Всё от тотальной монополии и безальтернативности
cia
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 14:57

  anton_gms написав:Рэкет. Теперь все с счётчиками будут.

я свои тормознул,сосед тоже.Пару лохов НА ДОМ надо оставить!Пусть платят за нас!
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 14:58

Здесь проблема будет не с теми хитросделанными с магнитами, сколько с протекающими трубами в подвалах. Знаю, минимум, 2 хрущевки неподалеку, где постоянно затоплен подвал и люди жалуются, что на первых этажах сырость и плесень. Теперь они еще это будут оплачивать: трубы текут после домового счетчика - плати за озеро в подвале.

P.S. Водоканалы еще будут доплачивать ЖЭКам, чтобы те не ремонтировали протечки.
Востаннє редагувалось PSL в Сер 06 лют, 2019 14:59, всього редагувалось 1 раз.
PSL
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 14:58

Re: З лютого кияни повинні будуть сплачувати за весь об’єм..

  Slon_Nosov написав:я бы в первую очередь рассматривал проблему с установкой магнитов хитроопыми...
и какой теперь мне смысл от личной экономии воды если на меня вешают кубы соседей?
магнит куплять зачем тратиться? лески от триммера по 10 см
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 15:00

  PSL написав:Здесь проблема будет не с теми хитросделанными с магнитами, сколько с протекающими трубами в подвалах. Знаю, минимум, 2 хрущевки неподалеку, где постоянно затоплен подвал и люди жалуются, что на первых этажах сырость и плесень. Теперь они еще это будут оплачивать: трубы текут после домового счетчика - плати за озеро в подвале.

А что конкретно жильцы хруща делают с гнилыми трубами в подвале, кроме, как жалуются?
vetka
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 15:01

  zloy_ukr написав:Рассмотрим вариант: в доме без счетчиков осталось только 10 нищих пенсионеров, у всех субсидия. И вот эти огромные потери ( а они будут), государство субсидией не покроет, должны платить эти нищие пенсионеры.
Это уже можно приравнять к изощренным издевательством над пенсионерами.

У нищих пенсионеров есть хитросделанные наследники, вот пусть и платят! С каких уев нищета пенсов должна меня касаться? Нету денег, наследников и тд - продавай хрущ и в дом престарелых.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 15:02

Re: З лютого кияни повинні будуть сплачувати за весь об’єм..

  vetka написав:А что конкретно жильцы хруща делают с гнилыми трубами в подвале, кроме, как жалуются?
А что они могут сделать? Пишут/звонят по инстанциям.
PSL
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 15:12

  PSL написав:
  vetka написав:А что конкретно жильцы хруща делают с гнилыми трубами в подвале, кроме, как жалуются?
А что они могут сделать? Пишут/звонят по инстанциям.

Ну и будут вечно писать, вместо того, чтобы самым собраться и решить проблему.
vetka
 
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