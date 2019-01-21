З лютого кияни повинні будуть сплачувати за весь об’єм...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
zloy_ukr написав:Рассмотрим вариант: в доме без счетчиков осталось только 10 нищих пенсионеров, у всех субсидия. И вот эти огромные потери ( а они будут), государство субсидией не покроет, должны платить эти нищие пенсионеры. Это уже можно приравнять к изощренным издевательством над пенсионерами.
я бы в первую очередь рассматривал проблему с установкой магнитов хитроопыми... и какой теперь мне смысл от личной экономии воды если на меня вешают кубы соседей? вернемся к практике расскидывания общих показаний на кол-во квартир/прописанных/проживающих? деградация налицо...
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Здесь проблема будет не с теми хитросделанными с магнитами, сколько с протекающими трубами в подвалах. Знаю, минимум, 2 хрущевки неподалеку, где постоянно затоплен подвал и люди жалуются, что на первых этажах сырость и плесень. Теперь они еще это будут оплачивать: трубы текут после домового счетчика - плати за озеро в подвале.
P.S. Водоканалы еще будут доплачивать ЖЭКам, чтобы те не ремонтировали протечки.
Востаннє редагувалось PSL в Сер 06 лют, 2019 14:59, всього редагувалось 1 раз.
PSL написав:Здесь проблема будет не с теми хитросделанными с магнитами, сколько с протекающими трубами в подвалах. Знаю, минимум, 2 хрущевки неподалеку, где постоянно затоплен подвал и люди жалуются, что на первых этажах сырость и плесень. Теперь они еще это будут оплачивать: трубы текут после домового счетчика - плати за озеро в подвале.
А что конкретно жильцы хруща делают с гнилыми трубами в подвале, кроме, как жалуются?
zloy_ukr написав:Рассмотрим вариант: в доме без счетчиков осталось только 10 нищих пенсионеров, у всех субсидия. И вот эти огромные потери ( а они будут), государство субсидией не покроет, должны платить эти нищие пенсионеры. Это уже можно приравнять к изощренным издевательством над пенсионерами.
У нищих пенсионеров есть хитросделанные наследники, вот пусть и платят! С каких уев нищета пенсов должна меня касаться? Нету денег, наследников и тд - продавай хрущ и в дом престарелых.