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З лютого кияни повинні будуть сплачувати за весь об’єм...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 06 лют, 2019 15:25
PSL написав: vetka написав:
А что конкретно жильцы хруща делают с гнилыми трубами в подвале, кроме, как жалуются?
А что они могут сделать? Пишут/звонят по инстанциям.
Заменит самостоятельно, заставить это сделать управляющую компанию, осбб и тп
Решение абсолютно верное и правильно, почему водоканал должен отвечать за чужие гнилые трубы?
Нужно признать у нас слишком мягкие законы жкх которые не позволяют даже интересоваться этим рынком добросовестным предприятиям.
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nik20100
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Додано: Сер 06 лют, 2019 15:38
nik20100 написав:
Заменит самостоятельно, заставить это сделать управляющую компанию, осбб и тп
Может, подскажите методы влияния на ЖЭК? Хотя, вы сами ответили на свое предложение:
Нужно признать у нас слишком мягкие законы жкх которые не позволяют даже интересоваться этим рынком добросовестным предприятиям.
Взять в заложники начальника ЖЭКа и главного инженера?
Во всех профильных инстанциях есть коллективные жалобы. У самих жильцов доступа в подвал нет.
И речь была не о конкретном доме, а о том, что устранение прорывов будет не выгодно водоканалам. С магнитом на счетчике можно украсть 5 кубов воды в месяц, а через прорыв в подвале жильцам придется оплачивать гораздо бОльшие объемы воды, вытекшие за меньший промежуток времени.
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PSL
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Додано: Сер 06 лют, 2019 15:41
А ще постійні перерахунки. Адже - розкинули недостачу на будинок, а дехто не використовує воду. І лічилььник тому доказ. От його частина знову пішла на інших. І так через певний період часу люди взагалі не будуть знати за що платять.
Взагалі-то в тарифі є частина, яка компенсує втрати води при транспортуванні. В такому випадку її потрібно витягнути з вартості куба.
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jeugen
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Додано: Сер 06 лют, 2019 15:45
PSL написав:
С магнитом на счетчике можно украсть 5 кубов воды в месяц
ванна каждый день-10 кубов точно,десяток таких=100 точно))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Мизантрóп
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Додано: Сер 06 лют, 2019 15:53
vetka написав: PSL написав: vetka написав:
А что конкретно жильцы хруща делают с гнилыми трубами в подвале, кроме, как жалуются?
А что они могут сделать? Пишут/звонят по инстанциям.
Ну и будут вечно писать, вместо того, чтобы самым собраться и решить проблему.
У вас с мышлением все хорошо? Люди должны ходить и решать проблемы, которые обязаны решать службы которые за это получают деньги, имеют доступ к помещению, имеют допуски на ремонт?
Вас, если завтра грабанут и менты ничего делать не будут - вы не плачьте, а идите и решайте сами свои проблемы. Аналогично и с медициной - если доктор послал вас в лес, идите и сами проводите операцию.
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LOKY
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Додано: Сер 06 лют, 2019 15:55
PSL написав:
Здесь проблема будет не с теми хитросделанными с магнитами, сколько с протекающими трубами в подвалах. Знаю, минимум, 2 хрущевки неподалеку, где постоянно затоплен подвал и люди жалуются, что на первых этажах сырость и плесень. Теперь они еще это будут оплачивать: трубы текут после домового счетчика - плати за озеро в подвале.
Всі комунікації після лічильника- власність жеку-осбб , тому протікання труб після лічильника - це ваша головна біль і це правильно що за їх стан Ви повинні платити в тому чи іншому вигляді(або ремонтуйте і живіть без втрат, або платіть за втрати
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
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budivelnik
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Додано: Сер 06 лют, 2019 16:11
Ну да, в общем как всегда проблемы перекладывают на плечи граждан, и еб... как хотите.
Кто то тырит, а вы нет, пофиг ваша проблема, счетчики жильцов давно не проходили метрологию и врут (мой лично прошел в этом году) тоже ваша проблема, в соседнем подъезде течет вода и до одного места что у вас стояк заменен лично вами и все у вас в порядке, тоже ваша проблема. Порошенко мой кумир, и это серьезно, это ж талант, постоянно "мокать" своих граждан в дерьмо и при этом спокойно спать
Может конечно я рано паникую, но как показывает практика, все что ни делается все больше и больше лишает нас денег без дачи чего то взамен.
тут за ЖЭК вспомнили, может где то они еще есть, у нас жилкомсервис, так вот из практики, даже если здание упадет на вас, и будете лежать под его развалинами, а рядом будет стоять начальник жилкомсервиса, то в лучшем случае он посоветует вам написать заявление и может года через 2 вас вытащат из завала
Востаннє редагувалось Igorten
в Сер 06 лют, 2019 16:26, всього редагувалось 2 разів.
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Igorten
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Додано: Сер 06 лют, 2019 16:18
Это Антиконституционно!
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anton_gms
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Додано: Сер 06 лют, 2019 16:35
Igorten написав:
Ну да, в общем как всегда проблемы перекладывают на плечи граждан, и еб... как хотите.
Так в світі є всього два варіанти
Перший - кожен власник самостійно дбає про своє майно
Другий - всі люмпени , які чекають поки хтось для них створить власність
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
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budivelnik
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Додано: Сер 06 лют, 2019 16:37
budivelnik написав:
Перший - кожен власник самостійно дбає про своє майно
За "свое", а тут предлагают за "коллективное", колхоз возвращается в новом виде.
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Igorten
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