З лютого кияни повинні будуть сплачувати за весь об’єм...

Додано: Сер 06 лют, 2019 16:11

Ну да, в общем как всегда проблемы перекладывают на плечи граждан, и еб... как хотите.Кто то тырит, а вы нет, пофиг ваша проблема, счетчики жильцов давно не проходили метрологию и врут (мой лично прошел в этом году) тоже ваша проблема, в соседнем подъезде течет вода и до одного места что у вас стояк заменен лично вами и все у вас в порядке, тоже ваша проблема. Порошенко мой кумир, и это серьезно, это ж талант, постоянно "мокать" своих граждан в дерьмо и при этом спокойно спатьМожет конечно я рано паникую, но как показывает практика, все что ни делается все больше и больше лишает нас денег без дачи чего то взамен.тут за ЖЭК вспомнили, может где то они еще есть, у нас жилкомсервис, так вот из практики, даже если здание упадет на вас, и будете лежать под его развалинами, а рядом будет стоять начальник жилкомсервиса, то в лучшем случае он посоветует вам написать заявление и может года через 2 вас вытащат из завала