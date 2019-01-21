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З лютого кияни повинні будуть
сплачувати за весь об’єм...

З лютого кияни повинні будуть сплачувати за весь об’єм...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 16:40

  LOKY написав:У вас с мышлением все хорошо? Люди должны ходить и решать проблемы, которые обязаны решать службы которые за это получают деньги, имеют доступ к помещению, имеют допуски на ремонт?
Вас, если завтра грабанут и менты ничего делать не будут - вы не плачьте, а идите и решайте сами свои проблемы. Аналогично и с медициной - если доктор послал вас в лес, идите и сами проводите операцию.

Вот как раз с мышлением у меня все ок. Я давно поняла, что мои проблемы в этом конченн.ом государстве - это только мои проблемы. Чем вы раньше это поймете, тем вам проще будет жить.
Пример - после обеда 31.12.2017 (да, в позапрошлом году) у нас в ванной лопнула труба полотенцесушителя. Вот просто бьет ключом кипяток, по вашей логике я должна была звонить в аварийку и сидеть ждать, пока приедет, так? Ессено позвонили, при этом закрывая всем чем можно дырку. Сказали, выезжаем.... Ну ждать было некогда, благо муж у меня рукастый и с нормальным мышлением, побежал в подвал, перекрыл горячую воду, потом сам поставил сделанный на скорую руку хомут, при этом сбивая плитку и умываясь кипятком при этом ну то такое). Вообщем, мы все это сделали где-то минут на 40 или около часа. Где-то часа через два позвонила диспетчер и спросила как у нас дела и не топим ли мы соседей! То есть их интересовало лишь не топим ли мы соседей, через ДВА часа, после обращения! Так вот, как по вашему НОРМАЛЬНОМУ мышлению, что нам нужно было делать? Спасибо за ответ.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 16:42

  Igorten написав:
  budivelnik написав:Перший - кожен власник самостійно дбає про своє майно


За "свое", а тут предлагают за "коллективное", колхоз возвращается в новом виде.

Живя в многоквартирном доме без колхоза никак.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 16:47

vetka Не, в нормальной стране оно так должно быть, но реалии не очень. У меня текла крыша в доме, заплатил 3,5 тыс.грн. из своего кармана, так как комунальщикам до одного места. Потом приходили эксперты, у меня даже есть письмо о планах ремонта на 2018 год, а дело было в 2017, сейчас 2019 и тишина.

Что до колхоза. Вы за коллективную собственность наверное, а я за "колхоз" в его худших проявлениях.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 16:54

  Igorten написав:vetka Не, в нормальной стране оно так должно быть, но реалии не очень. У меня текла крыша в доме, заплатил 3,5 тыс.грн. из своего кармана, так как комунальщикам до одного места. Потом приходили эксперты, у меня даже есть письмо о планах ремонта на 2018 год, а дело было в 2017, сейчас 2019 и тишина.

Что до колхоза. Вы за коллективную собственность наверное, а я за "колхоз" в его худших проявлениях.

понятно, что не должно, но я сразу написала, что государство кончен.ное. к самой стране претензий нет.
vetka
 
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