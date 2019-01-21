З лютого кияни повинні будуть сплачувати за весь об’єм...
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LOKY написав:У вас с мышлением все хорошо? Люди должны ходить и решать проблемы, которые обязаны решать службы которые за это получают деньги, имеют доступ к помещению, имеют допуски на ремонт? Вас, если завтра грабанут и менты ничего делать не будут - вы не плачьте, а идите и решайте сами свои проблемы. Аналогично и с медициной - если доктор послал вас в лес, идите и сами проводите операцию.
Вот как раз с мышлением у меня все ок. Я давно поняла, что мои проблемы в этом конченн.ом государстве - это только мои проблемы. Чем вы раньше это поймете, тем вам проще будет жить. Пример - после обеда 31.12.2017 (да, в позапрошлом году) у нас в ванной лопнула труба полотенцесушителя. Вот просто бьет ключом кипяток, по вашей логике я должна была звонить в аварийку и сидеть ждать, пока приедет, так? Ессено позвонили, при этом закрывая всем чем можно дырку. Сказали, выезжаем.... Ну ждать было некогда, благо муж у меня рукастый и с нормальным мышлением, побежал в подвал, перекрыл горячую воду, потом сам поставил сделанный на скорую руку хомут, при этом сбивая плитку и умываясь кипятком при этом ну то такое). Вообщем, мы все это сделали где-то минут на 40 или около часа. Где-то часа через два позвонила диспетчер и спросила как у нас дела и не топим ли мы соседей! То есть их интересовало лишь не топим ли мы соседей, через ДВА часа, после обращения! Так вот, как по вашему НОРМАЛЬНОМУ мышлению, что нам нужно было делать? Спасибо за ответ.
vetka Не, в нормальной стране оно так должно быть, но реалии не очень. У меня текла крыша в доме, заплатил 3,5 тыс.грн. из своего кармана, так как комунальщикам до одного места. Потом приходили эксперты, у меня даже есть письмо о планах ремонта на 2018 год, а дело было в 2017, сейчас 2019 и тишина.
Что до колхоза. Вы за коллективную собственность наверное, а я за "колхоз" в его худших проявлениях.
Igorten написав:vetka Не, в нормальной стране оно так должно быть, но реалии не очень. У меня текла крыша в доме, заплатил 3,5 тыс.грн. из своего кармана, так как комунальщикам до одного места. Потом приходили эксперты, у меня даже есть письмо о планах ремонта на 2018 год, а дело было в 2017, сейчас 2019 и тишина.
Что до колхоза. Вы за коллективную собственность наверное, а я за "колхоз" в его худших проявлениях.
понятно, что не должно, но я сразу написала, что государство кончен.ное. к самой стране претензий нет.
budivelnik написав:Всі комунікації після лічильника- власність жеку-осбб , тому протікання труб після лічильника - це ваша головна біль
Может все-таки, не моя проблема, а "власника", т.е. ЖЭК-ОСМД?
і це правильно що за їх стан Ви повинні платити в тому чи іншому вигляді(або ремонтуйте і живіть без втрат, або платіть за втрати
Получается, что жильцы сначала заплатили по графе "содержание дома", куда входит оплата за содержание внутридомовых коммуникаций, а потом заплатить за вытекшую в подвал воду и на десерт - заплатить за ремонт или самому заменить трубу в подвале? Логика железная.
zloy_ukr написав:Рассмотрим вариант: в доме без счетчиков осталось только 10 нищих пенсионеров, у всех субсидия. И вот эти огромные потери ( а они будут), государство субсидией не покроет, должны платить эти нищие пенсионеры. Это уже можно приравнять к изощренным издевательством над пенсионерами.
У нищих пенсионеров есть хитросделанные наследники, вот пусть и платят! С каких уев нищета пенсов должна меня касаться? Нету денег, наследников и тд - продавай хрущ и в дом престарелых.
vetka написав:Вот как раз с мышлением у меня все ок. Я давно поняла, что мои проблемы в этом конченн.ом государстве - это только мои проблемы. Чем вы раньше это поймете, тем вам проще будет жить. Пример - после обеда 31.12.2017 (да, в позапрошлом году) у нас в ванной лопнула труба полотенцесушителя. Вот просто бьет ключом кипяток, по вашей логике я должна была звонить в аварийку и сидеть ждать, пока приедет, так? Ессено позвонили, при этом закрывая всем чем можно дырку. Сказали, выезжаем.... Ну ждать было некогда, благо муж у меня рукастый и с нормальным мышлением, побежал в подвал, перекрыл горячую воду, потом сам поставил сделанный на скорую руку хомут, при этом сбивая плитку и умываясь кипятком при этом ну то такое). Вообщем, мы все это сделали где-то минут на 40 или около часа. Где-то часа через два позвонила диспетчер и спросила как у нас дела и не топим ли мы соседей! То есть их интересовало лишь не топим ли мы соседей, через ДВА часа, после обращения! Так вот, как по вашему НОРМАЛЬНОМУ мышлению, что нам нужно было делать? Спасибо за ответ.
Особисто я б туди не поліз. В будь-якому випадку за ремонт затоплених квартир відповідати не мені. І нехай хоть тиждень тудою вода льє. В процесі очікування оперативної служби - допомагав би сусідам готувати калькуляції за ремонт. І поки Ви і інша більшість людей цього не зрозуміє - так і продовжать ошпарюватись кипятком та платити в 2 лічильника.
jeugen написав:Особисто я б туди не поліз. В будь-якому випадку за ремонт затоплених квартир відповідати не мені
Вам, бо луснув не стояк. Я так два раза воду вичерпував - у сусіда зверху дірка в батареї з внутрішнньої сторони - сотню гарячих відер вилив у ванну, у сусідки луснув шланг до пральної машини, а кран заїржавів - забив дерев'яний чопік, аварійка тільки перевірила, що не тече, і поїхала.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...