RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
З лютого кияни повинні будуть
сплачувати за весь об’єм...

З лютого кияни повинні будуть сплачувати за весь об’єм...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 16:40

  LOKY написав:У вас с мышлением все хорошо? Люди должны ходить и решать проблемы, которые обязаны решать службы которые за это получают деньги, имеют доступ к помещению, имеют допуски на ремонт?
Вас, если завтра грабанут и менты ничего делать не будут - вы не плачьте, а идите и решайте сами свои проблемы. Аналогично и с медициной - если доктор послал вас в лес, идите и сами проводите операцию.

Вот как раз с мышлением у меня все ок. Я давно поняла, что мои проблемы в этом конченн.ом государстве - это только мои проблемы. Чем вы раньше это поймете, тем вам проще будет жить.
Пример - после обеда 31.12.2017 (да, в позапрошлом году) у нас в ванной лопнула труба полотенцесушителя. Вот просто бьет ключом кипяток, по вашей логике я должна была звонить в аварийку и сидеть ждать, пока приедет, так? Ессено позвонили, при этом закрывая всем чем можно дырку. Сказали, выезжаем.... Ну ждать было некогда, благо муж у меня рукастый и с нормальным мышлением, побежал в подвал, перекрыл горячую воду, потом сам поставил сделанный на скорую руку хомут, при этом сбивая плитку и умываясь кипятком при этом ну то такое). Вообщем, мы все это сделали где-то минут на 40 или около часа. Где-то часа через два позвонила диспетчер и спросила как у нас дела и не топим ли мы соседей! То есть их интересовало лишь не топим ли мы соседей, через ДВА часа, после обращения! Так вот, как по вашему НОРМАЛЬНОМУ мышлению, что нам нужно было делать? Спасибо за ответ.
vetka
 
Повідомлень: 5877
З нами з: 04.03.14
Подякував: 350 раз.
Подякували: 990 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 16:42

  Igorten написав:
  budivelnik написав:Перший - кожен власник самостійно дбає про своє майно


За "свое", а тут предлагают за "коллективное", колхоз возвращается в новом виде.

Живя в многоквартирном доме без колхоза никак.
vetka
 
Повідомлень: 5877
З нами з: 04.03.14
Подякував: 350 раз.
Подякували: 990 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 16:47

vetka Не, в нормальной стране оно так должно быть, но реалии не очень. У меня текла крыша в доме, заплатил 3,5 тыс.грн. из своего кармана, так как комунальщикам до одного места. Потом приходили эксперты, у меня даже есть письмо о планах ремонта на 2018 год, а дело было в 2017, сейчас 2019 и тишина.

Что до колхоза. Вы за коллективную собственность наверное, а я за "колхоз" в его худших проявлениях.
Igorten
 
Повідомлень: 3290
З нами з: 01.11.11
Подякував: 30 раз.
Подякували: 1002 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 16:54

  Igorten написав:vetka Не, в нормальной стране оно так должно быть, но реалии не очень. У меня текла крыша в доме, заплатил 3,5 тыс.грн. из своего кармана, так как комунальщикам до одного места. Потом приходили эксперты, у меня даже есть письмо о планах ремонта на 2018 год, а дело было в 2017, сейчас 2019 и тишина.

Что до колхоза. Вы за коллективную собственность наверное, а я за "колхоз" в его худших проявлениях.

понятно, что не должно, но я сразу написала, что государство кончен.ное. к самой стране претензий нет.
vetka
 
Повідомлень: 5877
З нами з: 04.03.14
Подякував: 350 раз.
Подякували: 990 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 17:06

  budivelnik написав:Всі комунікації після лічильника- власність жеку-осбб , тому протікання труб після лічильника - це ваша головна біль
Может все-таки, не моя проблема, а "власника", т.е. ЖЭК-ОСМД?
і це правильно що за їх стан Ви повинні платити в тому чи іншому вигляді(або ремонтуйте і живіть без втрат, або платіть за втрати
Получается, что жильцы сначала заплатили по графе "содержание дома", куда входит оплата за содержание внутридомовых коммуникаций, а потом заплатить за вытекшую в подвал воду и на десерт - заплатить за ремонт или самому заменить трубу в подвале?
Логика железная.
PSL
 
Повідомлень: 158
З нами з: 26.12.16
Подякував: 6 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 17:55

До этого было не так?? У меня года два как счета за воду приходили по вышеописанному принципу
Moimir
 
Повідомлень: 867
З нами з: 17.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 18:05

  vetka написав:
  zloy_ukr написав:Рассмотрим вариант: в доме без счетчиков осталось только 10 нищих пенсионеров, у всех субсидия. И вот эти огромные потери ( а они будут), государство субсидией не покроет, должны платить эти нищие пенсионеры.
Это уже можно приравнять к изощренным издевательством над пенсионерами.

У нищих пенсионеров есть хитросделанные наследники, вот пусть и платят! С каких уев нищета пенсов должна меня касаться? Нету денег, наследников и тд - продавай хрущ и в дом престарелых.


Посмотрим что Вы запоете через 30 лет
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8496
З нами з: 31.01.12
Подякував: 3471 раз.
Подякували: 1752 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 18:10

Re: З лютого кияни повинні будуть сплачувати за весь об’єм..

  vetka написав:Вот как раз с мышлением у меня все ок. Я давно поняла, что мои проблемы в этом конченн.ом государстве - это только мои проблемы. Чем вы раньше это поймете, тем вам проще будет жить.
Пример - после обеда 31.12.2017 (да, в позапрошлом году) у нас в ванной лопнула труба полотенцесушителя. Вот просто бьет ключом кипяток, по вашей логике я должна была звонить в аварийку и сидеть ждать, пока приедет, так? Ессено позвонили, при этом закрывая всем чем можно дырку. Сказали, выезжаем.... Ну ждать было некогда, благо муж у меня рукастый и с нормальным мышлением, побежал в подвал, перекрыл горячую воду, потом сам поставил сделанный на скорую руку хомут, при этом сбивая плитку и умываясь кипятком при этом ну то такое). Вообщем, мы все это сделали где-то минут на 40 или около часа. Где-то часа через два позвонила диспетчер и спросила как у нас дела и не топим ли мы соседей! То есть их интересовало лишь не топим ли мы соседей, через ДВА часа, после обращения! Так вот, как по вашему НОРМАЛЬНОМУ мышлению, что нам нужно было делать? Спасибо за ответ.

Особисто я б туди не поліз. В будь-якому випадку за ремонт затоплених квартир відповідати не мені. І нехай хоть тиждень тудою вода льє. В процесі очікування оперативної служби - допомагав би сусідам готувати калькуляції за ремонт.
І поки Ви і інша більшість людей цього не зрозуміє - так і продовжать ошпарюватись кипятком та платити в 2 лічильника.
jeugen
Аватар користувача
 
Повідомлень: 385
З нами з: 08.08.18
Подякував: 23 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 18:14

  anton_gms написав:Это Антиконституционно!



Ну шопаделать? Какой харант такие и гарантии. :mrgreen:

Вот щас все на форуме поноют, а потом пойдут и переизберут покращевателя на второй срок. :mrgreen: Патамуша - "а за кого еще?"
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8496
З нами з: 31.01.12
Подякував: 3471 раз.
Подякували: 1752 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 18:19

Re: З лютого кияни повинні будуть сплачувати за весь об’єм..

  jeugen написав:Особисто я б туди не поліз. В будь-якому випадку за ремонт затоплених квартир відповідати не мені

Вам, бо луснув не стояк. Я так два раза воду вичерпував - у сусіда зверху дірка в батареї з внутрішнньої сторони - сотню гарячих відер вилив у ванну, у сусідки луснув шланг до пральної машини, а кран заїржавів - забив дерев'яний чопік, аварійка тільки перевірила, що не тече, і поїхала.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 6944
З нами з: 01.08.15
Подякував: 856 раз.
Подякували: 1021 раз.
 
Профіль
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио і 17 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Маршрутки у великих містах повинні зникнути як клас — Омелян 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Вів 22 січ, 2019 11:11
47 2170
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 січ, 2019 13:32
Kudrjavuy
Аліментників з боргами будуть працевлаштовувати через...
R2 » Пон 21 січ, 2019 17:37
5 451
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 січ, 2019 17:04
Конрад Карлович
"Воля" з 1 лютого підвищить тарифи на 20%
R2 » Пон 21 січ, 2019 12:50
3 402
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 січ, 2019 20:49
Дядя Дима

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.