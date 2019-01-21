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Додано: Сер 06 лют, 2019 19:08
Re: З лютого кияни повинні будуть сплачувати за весь об’єм..
Лично я оплачивать этот праздник не собираюсь. В квартиру представителей не пущу. Напишу заяву про воровство в полицию. Пусть дадут письменный ответ. Может и единомышленников найду. Скорее всего вообще то это "утка". Предвыборная.
Додано: Сер 06 лют, 2019 19:41
Re: З лютого кияни повинні будуть сплачувати за весь об’єм..
Если они захотят счётчики посмотреть? Или у вас их нет?
Размер имеет значение.
Додано: Сер 06 лют, 2019 20:20
И как Вам это поможет? Вам цифирь в квитанции нарисуют, не оплатите - будет долг, потом когда-нибудь этот долг имеет шанс попасть в суд. Суды у нас справедливые, но не в ту сторону. Скорей всего долг будет проведен по упрощенной процедуре - принесут судье пачку исков и он их неглядя подпишет, Вам даже извещение не пришлют. Потом процесс перейдет в Исполнительную службу, если Вы не оплатите в какой-то там срок с судебными издержками, пенями и 10% Исполниельной службе - начнется накладывание взыскания на Ваши счета, имущество и блокирование Вашего передвижения за пределы Украины. При превышении суммы долга определенного уровня и невозможности взыскать задолженность иными путями (нет счетов, авто и тп) - будет наложено взыскание на недвижимое имущество.
В этой стране быть недосягаемым для государства может быть только полный бомж или высокопоставленный коррупционер (судьи, прокуроры, депутаты, олигархи, министры, президент и остальные м.Удаки...в общем, все как и при дваждынесудимом).
Додано: Сер 06 лют, 2019 20:23
Имеет право не впустить.
Только по решению суда.
Только тогда начнут начислять по норме потребления. Это выгодно только в случае потребления выше норм (например, когда в квартире проживает 4 человека, а прописан 1 или ни одного).
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