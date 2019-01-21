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З лютого кияни повинні будуть
сплачувати за весь об’єм...

З лютого кияни повинні будуть сплачувати за весь об’єм...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<1 ... 3456>
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 19:08

Re: З лютого кияни повинні будуть сплачувати за весь об’єм..

Лично я оплачивать этот праздник не собираюсь. В квартиру представителей не пущу. Напишу заяву про воровство в полицию. Пусть дадут письменный ответ. Может и единомышленников найду. Скорее всего вообще то это "утка". Предвыборная.
wadimk
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 19:41

Re: З лютого кияни повинні будуть сплачувати за весь об’єм..

wadimk написав:Лично я оплачивать этот праздник не собираюсь. В квартиру представителей не пущу. Напишу заяву про воровство в полицию. Пусть дадут письменный ответ. Может и единомышленников найду. Скорее всего вообще то это "утка". Предвыборная.

Если они захотят счётчики посмотреть? Или у вас их нет?
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2XL
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 20:20

  wadimk написав:Лично я оплачивать этот праздник не собираюсь. В квартиру представителей не пущу. Напишу заяву про воровство в полицию. Пусть дадут письменный ответ. Может и единомышленников найду. Скорее всего вообще то это "утка". Предвыборная.


И как Вам это поможет? Вам цифирь в квитанции нарисуют, не оплатите - будет долг, потом когда-нибудь этот долг имеет шанс попасть в суд. Суды у нас справедливые, но не в ту сторону. Скорей всего долг будет проведен по упрощенной процедуре - принесут судье пачку исков и он их неглядя подпишет, Вам даже извещение не пришлют. Потом процесс перейдет в Исполнительную службу, если Вы не оплатите в какой-то там срок с судебными издержками, пенями и 10% Исполниельной службе - начнется накладывание взыскания на Ваши счета, имущество и блокирование Вашего передвижения за пределы Украины. При превышении суммы долга определенного уровня и невозможности взыскать задолженность иными путями (нет счетов, авто и тп) - будет наложено взыскание на недвижимое имущество.
В этой стране быть недосягаемым для государства может быть только полный бомж или высокопоставленный коррупционер (судьи, прокуроры, депутаты, олигархи, министры, президент и остальные м.Удаки...в общем, все как и при дваждынесудимом). :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 20:23

  2XL написав:
wadimk написав:Лично я оплачивать этот праздник не собираюсь. В квартиру представителей не пущу. Напишу заяву про воровство в полицию. Пусть дадут письменный ответ. Может и единомышленников найду. Скорее всего вообще то это "утка". Предвыборная.

Если они захотят счётчики посмотреть? Или у вас их нет?


Имеет право не впустить.
Только по решению суда.
Только тогда начнут начислять по норме потребления. Это выгодно только в случае потребления выше норм (например, когда в квартире проживает 4 человека, а прописан 1 или ни одного).
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 21:22

  PSL написав:
  budivelnik написав:Всі комунікації після лічильника- власність жеку-осбб , тому протікання труб після лічильника - це ваша головна біль
Может все-таки, не моя проблема, а "власника", т.е. ЖЭК-ОСМД?
Саме Ваша бо
а - власником житла являєтесь Ви з сусідами
б - жек/осбб найнята Вами організація для обслуговування Вашої власності
Якщо найнята організація обслуговує погано - женіть в три шиї і наймайте ту яка бьуде обслуговувати добре
  PSL написав:
  budivelnik написав:і це правильно що за їх стан Ви повинні платити в тому чи іншому вигляді(або ремонтуйте і живіть без втрат, або платіть за втрати
Получается, что жильцы сначала заплатили по графе "содержание дома", куда входит оплата за содержание внутридомовых коммуникаций, а потом заплатить за вытекшую в подвал воду и на десерт - заплатить за ремонт или самому заменить трубу в подвале?
Логика железная.
Щось я Вас не розумію
1 Ви заплатили
2 Тепер Ви плачете що не можете проконтролювати....
А я чи навколишні тут при чому? Ви пропонуєте мені витрачати свій час і контролювати як найнята Вами організація витрачала Ваші кошти?

А якщо серьозно - то те що Ви платите за обслуговування - це мізер,за який навіть Ви самі не зможете тримати все в порядку...
Все дуже просто
Не може обслуговування 100 квартирного будинку , кожна з квартир якого коштує від 1 млн грн - коштувати менше 1% в рік....
При цьому- це обслуговування а не експлуатація...
Тобто з коштів , які Ви платите відмінусуйте плату за електроенергію , воду,опалення,сміття,телефон,кабельне.....

А те що Ви цього не розумієте, тобто не розумієте що будь який механізм( а будинок це складний механізм) має амортизаційні втрати - і для того щоб експлуатаційні параметри не погіршувались потрібно постійно вкладати кошти - це вже не моє горе
ПС
Авто має 10% амортизаційних втрат(приблизно) в рік
Керамічна кружка/тарілка-20% (шанси що вона розібється за 5 років- дуже високі)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 23:55

Да-да, и про поверку счетчиков за счёт жильцов тоже не забывайте.
astatempo
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 00:54

  budivelnik написав:Саме Ваша бо
Лень среди ночи искать, но почитайте о границах раздела ответственности(межі розподілу). Условно берем воду: до дома - ответственность водоканала, после точки ввода в дом и до вводных кранов - это ответственность балансосодержателя, а после вводного крана в квартиру наступает зона ответственности жильца конкретной квартиры.
  budivelnik написав:А якщо серьозно - то те що Ви платите за обслуговування - це мізер,за який навіть Ви самі не зможете тримати все в порядку...
Тариф состоит, в том числе, из такого пункта: "Витрати з технічного обслуговування та поточного ремонту внутрішньобудинкових систем ГВП і ХВП, водовідведення, теплопостачання та зливової каналізації."
Копните глубже в бухгалтерию ЖКХ, вас ждет много неизведанного.

P.S.
  budivelnik написав:Керамічна кружка/тарілка-20% (шанси що вона розібється за 5 років- дуже високі)
Амортизация на кружки/тарелки? Серьезно?
На сколько я помню, на них начисляется не амортизация, а износ: 50% при выдаче(ввод в эксплуатацию) и 50% при списании.
PSL
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 01:22

Вот интересно, много людей оплачивает как бы наперед - круглыми цифрами! Получается может быть и минус в разнице между счетчиками, то это получается в месяц где на вводном счетчике будет минус - нужно подавать свои показатели реальные, а в месяца где будет плюс, нужно подавать "нулевые", тогда согласно методике тебе будут доначислять "0".
margoshka79
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 01:29

Теперь счетчики жильцы будут ставить сами весело и с песней. Причем будут стучать на соседа, который поставил магнит, как в Европе.

Европейская Украина - это Украина Порошенко.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 01:35

Re: З лютого кияни повинні будуть сплачувати за весь об’єм..

  PSL написав:Может, подскажите методы влияния на ЖЭК? Хотя, вы сами ответили на свое предложение:


1. Грамотно юридически расторгнуть договор, перестать платить, так что ни ЖЕК ничего не сделает ни другие службы.
2. Найти юриста и на основе договора подать в суд, где ЖЕК должен ликвидировать все проблемы, а до их ликвидации оплачивать издержки. Второй путь ведет к банкротству ЖЕК-а или оплатит все мэрия.
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