З лютого кияни повинні будуть сплачувати за весь об’єм...

AlifeSoft написав:1. Грамотно юридически расторгнуть договор, перестать платить, так что ни ЖЕК ничего не сделает ни другие службы.
2. Найти юриста и на основе договора подать в суд, где ЖЕК должен ликвидировать все проблемы, а до их ликвидации оплачивать издержки. Второй путь ведет к банкротству ЖЕК-а или оплатит все мэрия.
И сколько этот процесс займет времени и денег?
У тех, кто работает,на это нет времени, у пенсионеров - денег на юриста.
И, самое главное, что потом? С кем договора будете заключать и на что? Выделите свою часть из 100 квартир на обслуживание инженерных систем дома и попробуете заключить договор напрямую с каждым поставщиком?
А если поставщики откажутся с ними начнете судиться?