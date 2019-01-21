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З лютого кияни повинні будуть
сплачувати за весь об’єм...

З лютого кияни повинні будуть сплачувати за весь об’єм...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 07:00

  PSL написав:Может, подскажите методы влияния на ЖЭК? Хотя, вы сами ответили на свое предложение:


  AlifeSoft написав:1. Грамотно юридически расторгнуть договор, перестать платить, так что ни ЖЕК ничего не сделает ни другие службы.
2. Найти юриста и на основе договора подать в суд, где ЖЕК должен ликвидировать все проблемы, а до их ликвидации оплачивать издержки. Второй путь ведет к банкротству ЖЕК-а или оплатит все мэрия.


И сколько этот процесс займет времени и денег?
У тех, кто работает,на это нет времени, у пенсионеров - денег на юриста.
И, самое главное, что потом? С кем договора будете заключать и на что? Выделите свою часть из 100 квартир на обслуживание инженерных систем дома и попробуете заключить договор напрямую с каждым поставщиком?
А если поставщики откажутся с ними начнете судиться?
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shapo
 
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