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З лютого кияни повинні будуть
сплачувати за весь об’єм...

З лютого кияни повинні будуть сплачувати за весь об’єм...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 11:19

  Imp написав:
  vetka написав:
  LOKY написав:У вас с мышлением все хорошо? Люди должны ходить и решать проблемы, которые обязаны решать службы которые за это получают деньги, имеют доступ к помещению, имеют допуски на ремонт?
Вас, если завтра грабанут и менты ничего делать не будут - вы не плачьте, а идите и решайте сами свои проблемы. Аналогично и с медициной - если доктор послал вас в лес, идите и сами проводите операцию.

Вот как раз с мышлением у меня все ок. Я давно поняла, что мои проблемы в этом конченн.ом государстве - это только мои проблемы. Чем вы раньше это поймете, тем вам проще будет жить.
Пример - после обеда 31.12.2017 (да, в позапрошлом году) у нас в ванной лопнула труба полотенцесушителя. Вот просто бьет ключом кипяток, по вашей логике я должна была звонить в аварийку и сидеть ждать, пока приедет, так? Ессено позвонили, при этом закрывая всем чем можно дырку. Сказали, выезжаем.... Ну ждать было некогда, благо муж у меня рукастый и с нормальным мышлением, побежал в подвал, перекрыл горячую воду, потом сам поставил сделанный на скорую руку хомут, при этом сбивая плитку и умываясь кипятком при этом ну то такое). Вообщем, мы все это сделали где-то минут на 40 или около часа. Где-то часа через два позвонила диспетчер и спросила как у нас дела и не топим ли мы соседей! То есть их интересовало лишь не топим ли мы соседей, через ДВА часа, после обращения! Так вот, как по вашему НОРМАЛЬНОМУ мышлению, что нам нужно было делать? Спасибо за ответ.

А можно я отвечу? Можно было ставить полотенцесушители с кранами на подачу воды и просто перекрыть краны, вытереть полы и спокойно ждать уже сантехника. Именно так я и поступал уже дважды за последние 7 лет, а не умывался кипятком и лепил хомут из г*вна и палок =) Вот это лично мое нормальное мышление. Сойдет?

У мене сушилка для рушників іде в комплекті зі стояком. Тоб-то - сам стояк вигнутий. Без жодних врізань.
Але знаю точно, якщо врізання Ваше - то і оплату за пошкодження сусідських ремонтів ляже на Вас.
jeugen
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 11:35

Re: ну и..

  vetka написав:будут вечно писать, вместо того, чтобы самым собраться и решить проблему

Так люди уже собрались в государства! Чтобы эффективно решать "проблемы".
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 11:37

  sal написав:
  vetka написав:будут вечно писать, вместо того, чтобы самым собраться и решить проблему

Так люди уже собрались в государства! Чтобы эффективно решать "проблемы".

И как успехи?
vetka
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 11:44

Re: новая тема

  vetka написав:я сразу написала, что государство кончен.ное. к самой стране претензий нет.

государство Канада, страна Украина?
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 11:49

  budivelnik написав:
  jeugen написав:Сума в платіжці за утримання прибудинкової території - 0,27 долл/кв.м.
1 Сьогоднішня вартість Вашого м2 нехай 1000 доларів
2 За 18 років Ви сплатили 0.27 * 18 років* 12 місяців=58 доларів , або менше 6%
3 Зайдіть в свою бухгалтерію і спитайте які норми амортизаційних відчислень і чи є інструменти(обладання, споруди) в яких амортизаційні нарахування становлять 3.34% в рік.

Отримавши відповідь - може перестанете дивуватись з того що оплачуючи утримування прибудинкової території (а це газони-доріжки) в мізерних обємах - вам не відремонтували і не збираються ремонтувати енерго і водо мережі....

Все просто
Ви міняєте телевізор раз в 5-10 років ( це 10-20% амортизації в рік)
Робите ремонт в квартирі раз в 7-15 років ( це 7-15% амортизації в рік)
І це Ви робите для себе самі і не дивуєтесь
А як тільки для Вас повинен зробити хтось - ви на диби встаєте і вимагаєте робити це дешевше ніж 3.4% амортизації в рік..

То може це не жек-осбб погані , може це просто ви неадекват ?

По-перше - сьогоднішня вартість мого квадратного метра - 580долл. Що зі старту піднімає виведений Вами відсоток амортизації вдвіччі;
По-друге - вартість ремонту співставна з вартісттю кв.м., таким чином - додаємо до амортизації ще 6,8%. Таким чином отримуємо 13,6%. І це тільки виведені Ваші недорахунки;
По-третє - немає нормативів на амортизацію житлової площі. Як мінімум для її власника.А в моїй квартирі - з 64-хкв.м. - є лише 32кв.м. нежитлової. Тому - Ваші 6,8%(це 3,4% від невірно вказаної вартості) ще збільшуємо вдвоє - виходить 20,4% амортизації.
Це що за нормативи в 20% амортизації за труби? Вони, що - кришталеві?
jeugen
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 12:00

  sal написав:
  vetka написав:я сразу написала, что государство кончен.ное. к самой стране претензий нет.

государство Канада, страна Украина?

нет. Есть страна Украина, а есть государство Украина. Так понятней?
vetka
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 12:01

Re: З лютого кияни повинні будуть сплачувати за весь об’єм..

Ґєройсманамъ (ну и всем нам, канєшна нємножко), - УРА!
pitchnv
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