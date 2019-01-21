З лютого кияни повинні будуть сплачувати за весь об’єм...
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LOKY написав:У вас с мышлением все хорошо? Люди должны ходить и решать проблемы, которые обязаны решать службы которые за это получают деньги, имеют доступ к помещению, имеют допуски на ремонт? Вас, если завтра грабанут и менты ничего делать не будут - вы не плачьте, а идите и решайте сами свои проблемы. Аналогично и с медициной - если доктор послал вас в лес, идите и сами проводите операцию.
Вот как раз с мышлением у меня все ок. Я давно поняла, что мои проблемы в этом конченн.ом государстве - это только мои проблемы. Чем вы раньше это поймете, тем вам проще будет жить. Пример - после обеда 31.12.2017 (да, в позапрошлом году) у нас в ванной лопнула труба полотенцесушителя. Вот просто бьет ключом кипяток, по вашей логике я должна была звонить в аварийку и сидеть ждать, пока приедет, так? Ессено позвонили, при этом закрывая всем чем можно дырку. Сказали, выезжаем.... Ну ждать было некогда, благо муж у меня рукастый и с нормальным мышлением, побежал в подвал, перекрыл горячую воду, потом сам поставил сделанный на скорую руку хомут, при этом сбивая плитку и умываясь кипятком при этом ну то такое). Вообщем, мы все это сделали где-то минут на 40 или около часа. Где-то часа через два позвонила диспетчер и спросила как у нас дела и не топим ли мы соседей! То есть их интересовало лишь не топим ли мы соседей, через ДВА часа, после обращения! Так вот, как по вашему НОРМАЛЬНОМУ мышлению, что нам нужно было делать? Спасибо за ответ.
А можно я отвечу? Можно было ставить полотенцесушители с кранами на подачу воды и просто перекрыть краны, вытереть полы и спокойно ждать уже сантехника. Именно так я и поступал уже дважды за последние 7 лет, а не умывался кипятком и лепил хомут из г*вна и палок =) Вот это лично мое нормальное мышление. Сойдет?
У мене сушилка для рушників іде в комплекті зі стояком. Тоб-то - сам стояк вигнутий. Без жодних врізань. Але знаю точно, якщо врізання Ваше - то і оплату за пошкодження сусідських ремонтів ляже на Вас.
jeugen написав:Сума в платіжці за утримання прибудинкової території - 0,27 долл/кв.м.
1 Сьогоднішня вартість Вашого м2 нехай 1000 доларів 2 За 18 років Ви сплатили 0.27 * 18 років* 12 місяців=58 доларів , або менше 6% 3 Зайдіть в свою бухгалтерію і спитайте які норми амортизаційних відчислень і чи є інструменти(обладання, споруди) в яких амортизаційні нарахування становлять 3.34% в рік.
Отримавши відповідь - може перестанете дивуватись з того що оплачуючи утримування прибудинкової території (а це газони-доріжки) в мізерних обємах - вам не відремонтували і не збираються ремонтувати енерго і водо мережі....
Все просто Ви міняєте телевізор раз в 5-10 років ( це 10-20% амортизації в рік) Робите ремонт в квартирі раз в 7-15 років ( це 7-15% амортизації в рік) І це Ви робите для себе самі і не дивуєтесь А як тільки для Вас повинен зробити хтось - ви на диби встаєте і вимагаєте робити це дешевше ніж 3.4% амортизації в рік..
То може це не жек-осбб погані , може це просто ви неадекват ?
По-перше - сьогоднішня вартість мого квадратного метра - 580долл. Що зі старту піднімає виведений Вами відсоток амортизації вдвіччі; По-друге - вартість ремонту співставна з вартісттю кв.м., таким чином - додаємо до амортизації ще 6,8%. Таким чином отримуємо 13,6%. І це тільки виведені Ваші недорахунки; По-третє - немає нормативів на амортизацію житлової площі. Як мінімум для її власника.А в моїй квартирі - з 64-хкв.м. - є лише 32кв.м. нежитлової. Тому - Ваші 6,8%(це 3,4% від невірно вказаної вартості) ще збільшуємо вдвоє - виходить 20,4% амортизації. Це що за нормативи в 20% амортизації за труби? Вони, що - кришталеві?
zloy_ukr написав:Рассмотрим вариант: в доме без счетчиков осталось только 10 нищих пенсионеров, у всех субсидия. И вот эти огромные потери ( а они будут), государство субсидией не покроет, должны платить эти нищие пенсионеры. Это уже можно приравнять к изощренным издевательством над пенсионерами.
У нищих пенсионеров есть хитросделанные наследники, вот пусть и платят! С каких уев нищета пенсов должна меня касаться? Нету денег, наследников и тд - продавай хрущ и в дом престарелых.
Посмотрим что Вы запоете через 30 лет
Такие обычно потом тоже громче все кричат. Просто сейчас пенсия кажется такой далекой.
wadimk написав:Лично я оплачивать этот праздник не собираюсь. В квартиру представителей не пущу. Напишу заяву про воровство в полицию. Пусть дадут письменный ответ. Может и единомышленников найду. Скорее всего вообще то это "утка". Предвыборная.
Про полицию это Вы сильно. Власть заодно, поэтому результат можно предсказать уже сегодня.