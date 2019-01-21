З лютого кияни повинні будуть сплачувати за весь об’єм...
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LOKY написав:У вас с мышлением все хорошо? Люди должны ходить и решать проблемы, которые обязаны решать службы которые за это получают деньги, имеют доступ к помещению, имеют допуски на ремонт? Вас, если завтра грабанут и менты ничего делать не будут - вы не плачьте, а идите и решайте сами свои проблемы. Аналогично и с медициной - если доктор послал вас в лес, идите и сами проводите операцию.
Вот как раз с мышлением у меня все ок. Я давно поняла, что мои проблемы в этом конченн.ом государстве - это только мои проблемы. Чем вы раньше это поймете, тем вам проще будет жить. Пример - после обеда 31.12.2017 (да, в позапрошлом году) у нас в ванной лопнула труба полотенцесушителя. Вот просто бьет ключом кипяток, по вашей логике я должна была звонить в аварийку и сидеть ждать, пока приедет, так? Ессено позвонили, при этом закрывая всем чем можно дырку. Сказали, выезжаем.... Ну ждать было некогда, благо муж у меня рукастый и с нормальным мышлением, побежал в подвал, перекрыл горячую воду, потом сам поставил сделанный на скорую руку хомут, при этом сбивая плитку и умываясь кипятком при этом ну то такое). Вообщем, мы все это сделали где-то минут на 40 или около часа. Где-то часа через два позвонила диспетчер и спросила как у нас дела и не топим ли мы соседей! То есть их интересовало лишь не топим ли мы соседей, через ДВА часа, после обращения! Так вот, как по вашему НОРМАЛЬНОМУ мышлению, что нам нужно было делать? Спасибо за ответ.
А можно я отвечу? Можно было ставить полотенцесушители с кранами на подачу воды и просто перекрыть краны, вытереть полы и спокойно ждать уже сантехника. Именно так я и поступал уже дважды за последние 7 лет, а не умывался кипятком и лепил хомут из г*вна и палок =) Вот это лично мое нормальное мышление. Сойдет?
У мене сушилка для рушників іде в комплекті зі стояком. Тоб-то - сам стояк вигнутий. Без жодних врізань. Але знаю точно, якщо врізання Ваше - то і оплату за пошкодження сусідських ремонтів ляже на Вас.
jeugen написав:Сума в платіжці за утримання прибудинкової території - 0,27 долл/кв.м.
1 Сьогоднішня вартість Вашого м2 нехай 1000 доларів 2 За 18 років Ви сплатили 0.27 * 18 років* 12 місяців=58 доларів , або менше 6% 3 Зайдіть в свою бухгалтерію і спитайте які норми амортизаційних відчислень і чи є інструменти(обладання, споруди) в яких амортизаційні нарахування становлять 3.34% в рік.
Отримавши відповідь - може перестанете дивуватись з того що оплачуючи утримування прибудинкової території (а це газони-доріжки) в мізерних обємах - вам не відремонтували і не збираються ремонтувати енерго і водо мережі....
Все просто Ви міняєте телевізор раз в 5-10 років ( це 10-20% амортизації в рік) Робите ремонт в квартирі раз в 7-15 років ( це 7-15% амортизації в рік) І це Ви робите для себе самі і не дивуєтесь А як тільки для Вас повинен зробити хтось - ви на диби встаєте і вимагаєте робити це дешевше ніж 3.4% амортизації в рік..
То може це не жек-осбб погані , може це просто ви неадекват ?
По-перше - сьогоднішня вартість мого квадратного метра - 580долл. Що зі старту піднімає виведений Вами відсоток амортизації вдвіччі; По-друге - вартість ремонту співставна з вартісттю кв.м., таким чином - додаємо до амортизації ще 6,8%. Таким чином отримуємо 13,6%. І це тільки виведені Ваші недорахунки; По-третє - немає нормативів на амортизацію житлової площі. Як мінімум для її власника.А в моїй квартирі - з 64-хкв.м. - є лише 32кв.м. нежитлової. Тому - Ваші 6,8%(це 3,4% від невірно вказаної вартості) ще збільшуємо вдвоє - виходить 20,4% амортизації. Це що за нормативи в 20% амортизації за труби? Вони, що - кришталеві?
zloy_ukr написав:Рассмотрим вариант: в доме без счетчиков осталось только 10 нищих пенсионеров, у всех субсидия. И вот эти огромные потери ( а они будут), государство субсидией не покроет, должны платить эти нищие пенсионеры. Это уже можно приравнять к изощренным издевательством над пенсионерами.
У нищих пенсионеров есть хитросделанные наследники, вот пусть и платят! С каких уев нищета пенсов должна меня касаться? Нету денег, наследников и тд - продавай хрущ и в дом престарелых.
Посмотрим что Вы запоете через 30 лет
Такие обычно потом тоже громче все кричат. Просто сейчас пенсия кажется такой далекой.
wadimk написав:Лично я оплачивать этот праздник не собираюсь. В квартиру представителей не пущу. Напишу заяву про воровство в полицию. Пусть дадут письменный ответ. Может и единомышленников найду. Скорее всего вообще то это "утка". Предвыборная.
Про полицию это Вы сильно. Власть заодно, поэтому результат можно предсказать уже сегодня.
jeugen написав:Сума в платіжці за утримання прибудинкової території - 0,27 долл/кв.м.
1 Сьогоднішня вартість Вашого м2 нехай 1000 доларів 2 За 18 років Ви сплатили 0.27 * 18 років* 12 місяців=58 доларів , або менше 6% 3 Зайдіть в свою бухгалтерію і спитайте які норми амортизаційних відчислень і чи є інструменти(обладання, споруди) в яких амортизаційні нарахування становлять 3.34% в рік. Отримавши відповідь - може перестанете дивуватись з того що оплачуючи утримування прибудинкової території (а це газони-доріжки) в мізерних обємах - вам не відремонтували і не збираються ремонтувати енерго і водо мережі.... Все просто Ви міняєте телевізор раз в 5-10 років ( це 10-20% амортизації в рік) Робите ремонт в квартирі раз в 7-15 років ( це 7-15% амортизації в рік) І це Ви робите для себе самі і не дивуєтесь А як тільки для Вас повинен зробити хтось - ви на диби встаєте і вимагаєте робити це дешевше ніж 3.4% амортизації в рік.. То може це не жек-осбб погані , може це просто ви неадекват ?
Клоунада чистой воды. Решил из черного списка прочитать, не помнил уже за что добавил. А теперь вспомнил: за абсолютную наглость в жонглировании цифрами. Квадратный метр = 1000$, но только это квадратный метр квартиры, за амортизацию которой человек сам платит своими ремонтами. Эта амортизация не имеет ничего общего с придомой территорией. От квадратуры квартиры зависит лишь цифра в платежке за придомовую территорию, которая зачастую в сотни раз меньше суммарной квадратуры многоквартирного дома. Поэтому все дальнейшие рассчеты - это бессмысленное словоблудие. Не зря ты в ЧС у меня, хорошо что напомнил.
Питання Ви хочете вирішити питання - чи розсказати що вам хтось винен? Якщо вирішити - то дайте відповідь чому а - жодне ОСББ чи ЖЕК з низькими проплатами за свої послуги - не створило нормальних умов для жильців б - не всі ОСББ чи ЖЕКи навіть з великими сумами проплат вирішили питання своїх жильців
Простий аналіз цих двох підпунктів приводить до наступного твердження чесність працівників - необхідний аргумент , але не достатній для покращення якості проживання високі виплати за послуги - необхідний але не достатній аргумент для покращення життя і тільки чесні працівники+високі тарифи є необхідним і достатнім аргументом.
Тепер як вияснити максимальний розмір Критерій простий як двері - чи погоджусь я сам виконувати цю роботу за запропоновані кошти Як вияснити нормальний (не максимальний )розмір оплати Існує як мінімум кілька організацій(осіб) які погоджуються виконати цей обєм робіт і гарантують необхідну якість( і як варант захисту- погоджуються отримати оплату по завершенню робіт)
А що робите Ви ? сидите на дивані і лазячи по сайтам розсказуєте що такий самий ждун як ви десь в інтернеті підтримав вашу думку що тарифи зависокі....
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
jeugen написав:Сума в платіжці за утримання прибудинкової території - 0,27 долл/кв.м.
1 Сьогоднішня вартість Вашого м2 нехай 1000 доларів 2 За 18 років Ви сплатили 0.27 * 18 років* 12 місяців=58 доларів , або менше 6% 3 Зайдіть в свою бухгалтерію і спитайте які норми амортизаційних відчислень і чи є інструменти(обладання, споруди) в яких амортизаційні нарахування становлять 3.34% в рік.
Отримавши відповідь - може перестанете дивуватись з того що оплачуючи утримування прибудинкової території (а це газони-доріжки) в мізерних обємах - вам не відремонтували і не збираються ремонтувати енерго і водо мережі....
Все просто Ви міняєте телевізор раз в 5-10 років ( це 10-20% амортизації в рік) Робите ремонт в квартирі раз в 7-15 років ( це 7-15% амортизації в рік) І це Ви робите для себе самі і не дивуєтесь А як тільки для Вас повинен зробити хтось - ви на диби встаєте і вимагаєте робити це дешевше ніж 3.4% амортизації в рік..
То може це не жек-осбб погані , може це просто ви неадекват ?
По-перше - сьогоднішня вартість мого квадратного метра - 580долл. Що зі старту піднімає виведений Вами відсоток амортизації вдвіччі; По-друге - вартість ремонту співставна з вартісттю кв.м., таким чином - додаємо до амортизації ще 6,8%. Таким чином отримуємо 13,6%. І це тільки виведені Ваші недорахунки; По-третє - немає нормативів на амортизацію житлової площі. Як мінімум для її власника.А в моїй квартирі - з 64-хкв.м. - є лише 32кв.м. нежитлової. Тому - Ваші 6,8%(це 3,4% від невірно вказаної вартості) ще збільшуємо вдвоє - виходить 20,4% амортизації. Це що за нормативи в 20% амортизації за труби? Вони, що - кришталеві?
Змішались в купу коні-люди 1 Ви написали прибудинкові території , які становлять площу в 10-30 разів більшу від площі вашої квартири 2 Вартість м2 в селі може становити і мінусову величину- але це жодним чином не говорить про те що у випадку коли ви ним користуєтесь - вам повинні доплачувати 3 Вже описав алгоритм розрахунку ( Ви б самі за гроші які сплачуються змогли б виконати те що вимагаєте ?) Якщо так - то чому не створили конкуренцію Якщо ні - то чому вважаєте що двірник хоче жити гірше від Вас ?
До речі Співвідношення зарплати двірника до ай-тішника(середньої руки , адміна , тестера і так далі) в Монако чи Лондоні становить максимум 3 до 1 В нас 10 до 1 може тому у нас смітять всі , а там не ризикують?
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik написав:Змішались в купу коні-люди 1 Ви написали прибудинкові території , які становлять площу в 10-30 разів більшу від площі вашої квартири 2 Вартість м2 в селі може становити і мінусову величину- але це жодним чином не говорить про те що у випадку коли ви ним користуєтесь - вам повинні доплачувати 3 Вже описав алгоритм розрахунку ( Ви б самі за гроші які сплачуються змогли б виконати те що вимагаєте ?) Якщо так - то чому не створили конкуренцію Якщо ні - то чому вважаєте що двірник хоче жити гірше від Вас ?
До речі Співвідношення зарплати двірника до ай-тішника(середньої руки , адміна , тестера і так далі) в Монако чи Лондоні становить максимум 3 до 1 В нас 10 до 1 може тому у нас смітять всі , а там не ризикують?
Сподіваюсь, що в житті Ви нормальна людина. А тут просто за гроші робите з себе розумово відсталого з відсутнім направленням логічного потоку Ваших думок. Адже, в одному пості Ви розповідаєте - що потрібно платити більше і більше і більше, бо амортизація мала (залежить від вартості купівлі). А в іншому - що це все не важливо і головне це менталітет. У Вас би гарно вийшло переписуватись сам з собою. Вийшов би діалог.
budivelnik написав:Змішались в купу коні-люди 1 Ви написали прибудинкові території , які становлять площу в 10-30 разів більшу від площі вашої квартири 2 Вартість м2 в селі може становити і мінусову величину- але це жодним чином не говорить про те що у випадку коли ви ним користуєтесь - вам повинні доплачувати 3 Вже описав алгоритм розрахунку ( Ви б самі за гроші які сплачуються змогли б виконати те що вимагаєте ?) Якщо так - то чому не створили конкуренцію Якщо ні - то чому вважаєте що двірник хоче жити гірше від Вас ? До речі Співвідношення зарплати двірника до ай-тішника(середньої руки , адміна , тестера і так далі) в Монако чи Лондоні становить максимум 3 до 1 В нас 10 до 1 може тому у нас смітять всі , а там не ризикують?
Сподіваюсь, що в житті Ви нормальна людина. А тут просто за гроші робите з себе розумово відсталого з відсутнім направленням логічного потоку Ваших думок. Адже, в одному пості Ви розповідаєте - що потрібно платити більше і більше і більше, бо амортизація мала (залежить від вартості купівлі). А в іншому - що це все не важливо і головне це менталітет. У Вас би гарно вийшло переписуватись сам з собою. Вийшов би діалог.
Хто розумово відсталий і пише за гроші - залишимо на розсуд аудиторії.... Менталітет - розглядається Ваш Це Ви вважаєте що Ваша ціна є остаточна і єдино вірна Досвід інших показує що вірна ціна та - по якій населення змогло отримати якісні послуги Таким чином В ОСББ в яких в коридорах підїздів фіранки і квіти - вартість послуг висока У вас є кілька варіантів а - кричати що навкруги все засрано в цьому ж і жити б - подивитись як вирішували це питання ті хто його вирішив.
Як бачу Вам більш подобається перше - Ваш вибір , але жити тоді прийдеться в клоаці.
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників