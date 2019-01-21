З лютого кияни повинні будуть сплачувати за весь об’єм...

budivelnik написав:

jeugen написав: Сума в платіжці за утримання прибудинкової території - 0,27 долл/кв.м. Сума в платіжці за утримання прибудинкової території - 0,27 долл/кв.м.

1 Сьогоднішня вартість Вашого м2 нехай 1000 доларів2 За 18 років Ви сплатили 0.27 * 18 років* 12 місяців=58 доларів , або менше 6%3 Зайдіть в свою бухгалтерію і спитайте які норми амортизаційних відчислень і чи є інструменти(обладання, споруди) в яких амортизаційні нарахування становлять 3.34% в рік.Отримавши відповідь - може перестанете дивуватись з того що оплачуючи утримування прибудинкової території (а це газони-доріжки) в мізерних обємах - вам не відремонтували і не збираються ремонтувати енерго і водо мережі....Все простоВи міняєте телевізор раз в 5-10 років ( це 10-20% амортизації в рік)Робите ремонт в квартирі раз в 7-15 років ( це 7-15% амортизації в рік)І це Ви робите для себе самі і не дивуєтесьА як тільки для Вас повинен зробити хтось - ви на диби встаєте і вимагаєте робити це дешевше ніж 3.4% амортизації в рік..То може це не жек-осбб погані , може це просто ви неадекват ?