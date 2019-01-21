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З лютого кияни повинні будуть
сплачувати за весь об’єм...

З лютого кияни повинні будуть сплачувати за весь об’єм...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 10:45

Re: З лютого кияни повинні будуть сплачувати за весь об’єм..

  budivelnik написав:Хто розумово відсталий і пише за гроші - залишимо на розсуд аудиторії....
Менталітет - розглядається Ваш
Це Ви вважаєте що Ваша ціна є остаточна і єдино вірна
Досвід інших показує що вірна ціна та - по якій населення змогло отримати якісні послуги
Таким чином
В ОСББ в яких в коридорах підїздів фіранки і квіти - вартість послуг висока
У вас є кілька варіантів
а - кричати що навкруги все засрано в цьому ж і жити
б - подивитись як вирішували це питання ті хто його вирішив.

Як бачу Вам більш подобається перше - Ваш вибір , але жити тоді прийдеться в клоаці.

Початково - прошу вибачення за образу.
Подивився. Уточнив механізми жителів будинку декількох ОСББ, який зберіг квіти і знизив тарифи. Найбільш яркі впливи на тарифи:
- у статті доходів значаться 4-ро двірників з з/п по 10 000грн. По факту - 2-є з з/п 3 000грн. Зараз 2-є з з/п по 10 000грн;
- заміна освітлення в будинку на світодіодне;
- встановлення кранів на опалення в під*їздах, бо там було реалььно душно;
- зміна постачальників більшості послуг технічної підтримки, перехід на субпідряд;
- в статті витрат були витрати на утримання парку прибиральної техніки, яка по факту вже давно була розпродана на металолом;
- зміна системи опалення будинку взагалі. (останній пункт обійшовся кожній квартирі будинку по 150долл), а тепер економить кожному по 50 долл/міс.
Тому, я відписуюсь основуючись з особистого досвіду. А він показує - що далеко не завжди потрібно тупо підвищувати тарифи. Іноді достатньо проаналізувати витрати та порівняти їх з реальністтю та проаналізувати можливі інновації.
jeugen
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:00

Re: З лютого кияни повинні будуть сплачувати за весь об’єм..

  jeugen написав:зміна системи опалення будинку взагалі. (останній пункт обійшовся кожній квартирі будинку по 150долл), а тепер економить кожному по 50 долл/міс.

Не уявляю, як можна зібрати по 150 доларів з квартири, коли і по 150 грн практично нереально. :)
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lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:03

jeugen
Коли використовуються відносні величини(підняти/опустити) то для коректності дискусії потрібно вказувати той базовий рівень до яких ці аргументи приміняються....
Моє підняти відноситься до тих хто сьогодні використовує ще совкові правила тарифоутворення

При цьому - якщо тарифи вже давно підняті - то користуючись Вашим прикладом можна стверджувати що
Доплативши до цих високих тарифів ще якусь величину ( вартість лед лампочок чи індивідуальної будинкової системи опалення)- в майбутньому розмір щомісячних виплат можна зменшити, але все одно для підтримки в робочому стані всіх цих складних речей-тарифи будуть вищими від совкових.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:07

  lapay написав:
  jeugen написав:зміна системи опалення будинку взагалі. (останній пункт обійшовся кожній квартирі будинку по 150долл), а тепер економить кожному по 50 долл/міс.
Не уявляю, як можна зібрати по 150 доларів з квартири, коли і по 150 грн практично нереально. :)
А я не уявляю як за 150 доларів разово привести до економії в 50 доларів/місяць постійно...
При таких розкладах я б навіть не збирав кошти , а вклав свої :D .... плюз 30% в місяць на вкладені :shock:
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:11

  budivelnik написав:jeugen
Коли використовуються відносні величини(підняти/опустити) то для коректності дискусії потрібно вказувати той базовий рівень до яких ці аргументи приміняються....
Моє підняти відноситься до тих хто сьогодні використовує ще совкові правила тарифоутворення

При цьому - якщо тарифи вже давно підняті - то користуючись Вашим прикладом можна стверджувати що
Доплативши до цих високих тарифів ще якусь величину ( вартість лед лампочок чи індивідуальної будинкової системи опалення)- в майбутньому розмір щомісячних виплат можна зменшити, але все одно для підтримки в робочому стані всіх цих складних речей-тарифи будуть вищими від совкових.

Усереднені "Совкові" тарифи в міс в конкретному житловому комплексі:
- Утримування прибудинкової території - 7,5грн/кв.м.;
- Опалення - в середньому 37,5грн/кв.м..
Усереднені тарифи після оптимізації в міс в конкретному житловому комплексі:
- Утриимування прибудинкової території - 4,8грн/кв.м. (це з урахуванням того, що з/п обслуговуючого персоналу було піднято);
- опалення - в середньому 25грн/кв.м..
І чомусь, після оптимізації на все вистачає грошей. Хоча до неї ОСББ так опиралося проти активістів. Дуже їм вдячний. Вони витратили свій час на детальну перевірку статтей витрат.
jeugen
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