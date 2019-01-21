З лютого кияни повинні будуть сплачувати за весь об’єм...

budivelnik написав:Хто розумово відсталий і пише за гроші - залишимо на розсуд аудиторії....
Менталітет - розглядається Ваш
Це Ви вважаєте що Ваша ціна є остаточна і єдино вірна
Досвід інших показує що вірна ціна та - по якій населення змогло отримати якісні послуги
Таким чином
В ОСББ в яких в коридорах підїздів фіранки і квіти - вартість послуг висока
У вас є кілька варіантів
а - кричати що навкруги все засрано в цьому ж і жити
б - подивитись як вирішували це питання ті хто його вирішив.
Як бачу Вам більш подобається перше - Ваш вибір , але жити тоді прийдеться в клоаці.
Початково - прошу вибачення за образу.
Подивився. Уточнив механізми жителів будинку декількох ОСББ, який зберіг квіти і знизив тарифи. Найбільш яркі впливи на тарифи:
- у статті доходів значаться 4-ро двірників з з/п по 10 000грн. По факту - 2-є з з/п 3 000грн. Зараз 2-є з з/п по 10 000грн;
- заміна освітлення в будинку на світодіодне;
- встановлення кранів на опалення в під*їздах, бо там було реалььно душно;
- зміна постачальників більшості послуг технічної підтримки, перехід на субпідряд;
- в статті витрат були витрати на утримання парку прибиральної техніки, яка по факту вже давно була розпродана на металолом;
- зміна системи опалення будинку взагалі. (останній пункт обійшовся кожній квартирі будинку по 150долл), а тепер економить кожному по 50 долл/міс.
Тому, я відписуюсь основуючись з особистого досвіду. А він показує - що далеко не завжди потрібно тупо підвищувати тарифи. Іноді достатньо проаналізувати витрати та порівняти їх з реальністтю та проаналізувати можливі інновації.