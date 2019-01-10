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Шахраї придумали новий спосіб
обманювати платіжні термінали

Шахраї придумали новий спосіб обманювати платіжні термінали
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 12:31

Шахраї придумали новий спосіб обманювати платіжні термінали

Пропонуємо до обговорення:
Шахраї придумали новий спосіб обманювати платіжні термінали і вводити в збитки компанії, яким вони належать.

Дивися повний текст Шахраї придумали новий спосіб обманювати платіжні термінали.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 12:32

Після такого поповнення карткового рахунку власник рахунку відразу ж знімає готівку в банкоматі. Звичайно ж, непідробні — справжні.

А було б прикольно потролити шахраїв - зарядити цей картон в банкомат і видавати тим, хто поповнював картку картоном, такий самий картон :)
0mage0
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 13:17

Re: Шахраї придумали новий спосіб обманювати платіжні термін

Извращаются как могут. Купюра на леске уже не катит.
p_a_l
 
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