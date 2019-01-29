Шахраї придумали новий спосіб обманювати платіжні термінали і вводити в збитки компанії, яким вони належать.
Дивися повний текст Шахраї придумали новий спосіб обманювати платіжні термінали.
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Додано: Сер 06 лют, 2019 12:31
Шахраї придумали новий спосіб обманювати платіжні термінали
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шахраї придумали новий спосіб обманювати платіжні термінали.
Додано: Сер 06 лют, 2019 12:32
А було б прикольно потролити шахраїв - зарядити цей картон в банкомат і видавати тим, хто поповнював картку картоном, такий самий картон :)
Додано: Сер 06 лют, 2019 13:17
Re: Шахраї придумали новий спосіб обманювати платіжні термін
Извращаются как могут. Купюра на леске уже не катит.
Додано: Сер 06 лют, 2019 14:35
Вывод один - уровень технического образования людей использоваваших карточки явно выше чем так называемых "экспертов" и пока это будет так, продолжение обмена картона на настоящие деньги неизбежно.
Додано: Сер 06 лют, 2019 16:10
Может его туда заранее вкинули, что бы провести поддельную операцию.
Тогда тут сговор нескольких человек работающих на компанию.
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