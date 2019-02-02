Українці отримали можливість дізнатися розмір своєї майбутньої або теперішньої пенсії онлайн.
Дивися повний текст Українцям показали схему, за допомогою якої можна дізнатися розмір пенсії онлайн (відео).
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Додано: Сер 06 лют, 2019 13:19
Українцям показали схему, за допомогою якої можна...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям показали схему, за допомогою якої можна дізнатися розмір пенсії онлайн (відео).
Додано: Сер 06 лют, 2019 19:24
Додано: Сер 06 лют, 2019 20:23
Re: Українцям показали схему, за допомогою якої можна...
безкоштовно?
2) на який час дають ключі
+50грн !
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