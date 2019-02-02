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Українцям показали схему,
за допомогою якої можна...

Українцям показали схему, за допомогою якої можна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 13:19

Українцям показали схему, за допомогою якої можна...

Пропонуємо до обговорення:
Українці отримали можливість дізнатися розмір своєї майбутньої або теперішньої пенсії онлайн.

Дивися повний текст Українцям показали схему, за допомогою якої можна дізнатися розмір пенсії онлайн (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 13:19

Только расчет можно сделать начиная с 2004 года!
сова
 
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а какие варианты кроме примата?...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 19:24

  Тракторист написав:а какие варианты кроме примата?...

Налоговая (ДФС), да и в принципе там более десятка разных АЦСК. Просто приватовский получить проще и быстрее всего (если конечно вы клиент Привата)
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 20:23

Re: Українцям показали схему, за допомогою якої можна...

  Faceless написав:Просто приватовский получить проще и быстрее всего (если конечно вы клиент Привата)


безкоштовно?
2) на який час дають ключі
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 21:20

greenozon
Ключ для ЕЦП в Приват 24 надається безкоштовно.
Термін - один рік.
За місяць до закінчення його дії Приватбанк нагадує щодо його продовження.
На портал ПФУ в розділ зі своєю пенсійною справою можна було по ключу заходити ще більше 3-х років тому - я так робив ще в кінці 2015 р.
Тільки спочатку треба було ще сходити у відділення пенсійного фонду, де давали додатково логін і пароль на папірці.
На порталі при вході по логіну можливостей менше, ніж при вході по ЕЦП (частина даних не активна).
Alexander_s
 
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