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Кабмін схвалив старт виплати субсидій з березня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 06 лют, 2019 14:41
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України схвалив старт виплати субсидій готівкою з березня 2019 року.
Дивися повний текст Кабмін схвалив старт виплати субсидій з березня
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R2
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Додано: Сер 06 лют, 2019 14:41
Была Юлина тысяча, теперь Петина субсидия.
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nalim
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Додано: Сер 06 лют, 2019 14:49
Через пару месяцев опять можно ожидать старт нового старта..
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Moimir
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