RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кабмін схвалив старт
виплати субсидій з березня

Кабмін схвалив старт виплати субсидій з березня
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 14:41

Кабмін схвалив старт виплати субсидій з березня

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України схвалив старт виплати субсидій готівкою з березня 2019 року.

Дивися повний текст Кабмін схвалив старт виплати субсидій з березня.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87121
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 14:41

Была Юлина тысяча, теперь Петина субсидия.
nalim
 
Повідомлень: 6468
З нами з: 25.02.09
Подякував: 33 раз.
Подякували: 615 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 14:49

Через пару месяцев опять можно ожидать старт нового старта..
Moimir
 
Повідомлень: 866
З нами з: 17.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: dvs, zРадио і 16 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Італії з березня введуть базовий дохід у розмірі 780 євро
R2 » Вів 05 лют, 2019 21:23
2 75
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 лют, 2019 10:57
svm30055
Зубко пояснив, як монетизація субсидій може зменшити...
R2 » П'ят 01 лют, 2019 16:07
8 244
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 лют, 2019 19:02
warlamp
Харчі, товари і послуги: Кабмін змінює підхід до...
R2 » Чет 31 січ, 2019 10:23
3 179
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 січ, 2019 14:30
zaton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (67342)
06.02.2019 15:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.