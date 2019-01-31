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Кабмін схвалив старт
виплати субсидій з березня

Кабмін схвалив старт виплати субсидій з березня
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 14:41

Кабмін схвалив старт виплати субсидій з березня

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України схвалив старт виплати субсидій готівкою з березня 2019 року.

Дивися повний текст Кабмін схвалив старт виплати субсидій з березня.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 14:41

Была Юлина тысяча, теперь Петина субсидия.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 14:49

Через пару месяцев опять можно ожидать старт нового старта..
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 15:17

Монетизация субсидий планировалась к внедрению с октября 2016-го.

https://www.segodnya.ua/economics/enews ... 27191.html

Но по факту будет внедрена лишь в марте 2019-го. То есть в силу каких-то "непонятных" (сделаем вид, что мы не понимаем :mrgreen:) причин, процесс внедрения задержался на 29 месяцев!

Вероятность того, что март 2019-го, месяц выборов Президента, выбран случайно - 1/29, или 3,5%. Совпадение - не думаю (с) :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 15:26

Re: Кабмін схвалив старт виплати субсидій з березня

  zРадио написав:Но по факту будет внедрена лишь в марте 2019-го. То есть в силу каких-то "непонятных" (сделаем вид, что мы не понимаем :mrgreen:) причин, процесс внедрения задержался на 29 месяцев!

Вероятность того, что март 2019-го, месяц выборов Президента, выбран случайно - 1/29, или 3,5%. Совпадение - не думаю (с) :mrgreen:

А для чого, тоді, вони потрібні - ці вибори? ;)
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lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 08:52

Апофеоз правления нынешней власти. По сценарию сначала надо было опустить народ в несколько раз с помощью реформ, а потом выплатить какую-то часть награбленного в виде субсидий. Занавес. Все в восторге...
ygn
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 10:56

  ygn написав:Апофеоз правления нынешней власти. По сценарию сначала надо было опустить народ в несколько раз с помощью реформ, а потом выплатить какую-то часть награбленного в виде субсидий. Занавес. Все в восторге...

Самое интересное, что недавно по случаю оставления автомобиля в сервисе, проехался в маршрутке, так вот пипл хавает: говорят, что молодцы, о людях думают, если бы не субсидии, то уже бы ноги протянули. В общем, мрак... Главное во время стрижки овец им говорить хорошие слова.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 12:21

Re: Кабмін схвалив старт виплати субсидій з березня

Самое весёлое, что тут ещё тонкий расчёт - не все донесут эти деньги в виде оплаты за коммуналку, а там по-моему 2 месяца задолженности и гудбай субсидия.
flashgingo
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 12:50

Вот я смотрю на всё это и думаю - чем вам не нравился Янукович? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 14:09

Re: Кабмін схвалив старт виплати субсидій з березня

Какая разница что так что сяк, все равно доплачивать надо свои. Субсидия часть покрывает.
Этим они никого не купят.
Juna
 
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