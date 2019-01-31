Кабінет міністрів України схвалив старт виплати субсидій готівкою з березня 2019 року.
Дивися повний текст Кабмін схвалив старт виплати субсидій з березня.
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Додано: Сер 06 лют, 2019 14:41
Кабмін схвалив старт виплати субсидій з березня
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін схвалив старт виплати субсидій з березня.
Додано: Сер 06 лют, 2019 15:17
Монетизация субсидий планировалась к внедрению с октября 2016-го.
Но по факту будет внедрена лишь в марте 2019-го. То есть в силу каких-то "непонятных" (сделаем вид, что мы не понимаем ) причин, процесс внедрения задержался на 29 месяцев!
Вероятность того, что март 2019-го, месяц выборов Президента, выбран случайно - 1/29, или 3,5%. Совпадение - не думаю (с)
Додано: Сер 06 лют, 2019 15:26
Re: Кабмін схвалив старт виплати субсидій з березня
А для чого, тоді, вони потрібні - ці вибори?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 07 лют, 2019 08:52
Апофеоз правления нынешней власти. По сценарию сначала надо было опустить народ в несколько раз с помощью реформ, а потом выплатить какую-то часть награбленного в виде субсидий. Занавес. Все в восторге...
Додано: Чет 07 лют, 2019 10:56
Самое интересное, что недавно по случаю оставления автомобиля в сервисе, проехался в маршрутке, так вот пипл хавает: говорят, что молодцы, о людях думают, если бы не субсидии, то уже бы ноги протянули. В общем, мрак... Главное во время стрижки овец им говорить хорошие слова.
Додано: Чет 07 лют, 2019 12:21
Re: Кабмін схвалив старт виплати субсидій з березня
Самое весёлое, что тут ещё тонкий расчёт - не все донесут эти деньги в виде оплаты за коммуналку, а там по-моему 2 месяца задолженности и гудбай субсидия.
Додано: Чет 07 лют, 2019 14:09
Re: Кабмін схвалив старт виплати субсидій з березня
Какая разница что так что сяк, все равно доплачивать надо свои. Субсидия часть покрывает.
Этим они никого не купят.
Додано: Чет 07 лют, 2019 15:44
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