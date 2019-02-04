Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) створило і відкрило реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.
Дивися повний текст В Україні запустили реєстр корупціонерів.
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Додано: Сер 06 лют, 2019 15:37
В Україні запустили реєстр корупціонерів
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Дивися повний текст В Україні запустили реєстр корупціонерів.
Додано: Сер 06 лют, 2019 15:37
Очень нужная хрень, посмотрел и сразу понимаешь на какой лошади "подъехать" ;)
Додано: Сер 06 лют, 2019 21:14
мне кажется, нужные люди без ЕЦП и всего прочего через оффшоры сделают что надо и не засветятся, а тут опять для отчетности мелкую рыбу половят показательно и успокоятся... буду рад, если неправ
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