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В Україні запустили
реєстр корупціонерів

В Україні запустили реєстр корупціонерів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 15:37

В Україні запустили реєстр корупціонерів

Пропонуємо до обговорення:
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) створило і відкрило реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

Дивися повний текст В Україні запустили реєстр корупціонерів.
R2
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Очень нужная хрень, посмотрел и сразу понимаешь на какой лошади "подъехать" ;)
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..кто из топ-чинуш там уже зареген??...
maestro71
 
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мне кажется, нужные люди без ЕЦП и всего прочего через оффшоры сделают что надо и не засветятся, а тут опять для отчетности мелкую рыбу половят показательно и успокоятся... буду рад, если неправ
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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