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Uber Eats запуститься в Києві до кінця січня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 06 лют, 2019 15:59
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомило джерело в компанії Uber Drive, яка є партнером Uber в Україні.
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