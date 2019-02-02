Витрати на будівництво доріг в деяких областях завищені в десятки разів.
Дивися повний текст Рахункова палата: витрати на дороги в низці областей завищені у десятки разів.
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Додано: Сер 06 лют, 2019 16:21
Рахункова палата: витрати на дороги в низці областей...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рахункова палата: витрати на дороги в низці областей завищені у десятки разів.
Додано: Сер 06 лют, 2019 16:21
Кто конкретно понесёт за это наказание ?
Или опять пообсуждают и спишут/освоят деньги на проведение проверок, так ?
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