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Рахункова палата: витрати на
дороги в низці областей...

Рахункова палата: витрати на дороги в низці областей...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 16:21

Рахункова палата: витрати на дороги в низці областей...

Пропонуємо до обговорення:
Витрати на будівництво доріг в деяких областях завищені в десятки разів.

Дивися повний текст Рахункова палата: витрати на дороги в низці областей завищені у десятки разів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 16:21

Кто конкретно понесёт за это наказание ?
Или опять пообсуждают и спишут/освоят деньги на проведение проверок, так ?
cia
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