RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Болгарії придумали, як
купувати менше газу у Росії

У Болгарії придумали, як купувати менше газу у Росії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 16:23

У Болгарії придумали, як купувати менше газу у Росії

Пропонуємо до обговорення:
У Болгарії відібрали з одинадцяти які брали участь п'ять компаній і міжнародних проектів для участі в тендері на проектування і будівництво газопроводу ICGB між Болгарією і Грецією.

Дивися повний текст У Болгарії придумали, як купувати менше газу у Росії.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87127
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 16:23

Отказ от россии это верное направление движения
cia
Аватар користувача
 
Повідомлень: 52
З нами з: 05.07.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 16:28

  cia написав:Отказ от россии это верное направление движения


Болгары одновременно вписались в Турецкий поток.
Они движутся не в сторону отказа, а в сторону диверсификации, что разумно.
freeze
4
 
Повідомлень: 9486
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2778 раз.
Подякували: 3860 раз.
 
Профіль
16
2
2
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Шахраї придумали новий спосіб обманювати платіжні термінали
R2 » Сер 06 лют, 2019 12:31
4 110
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 лют, 2019 16:10
anton_gms
Порошенко: Україна відмовиться від імпортного газу 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Пон 04 лют, 2019 12:46
45 3053
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 лют, 2019 13:06
yanyura
Нові норми споживання газу не обґрунтовані та...
R2 » Вів 05 лют, 2019 17:30
2 71
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 лют, 2019 17:59
Тракторист

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.