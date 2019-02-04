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У Болгарії придумали, як купувати менше газу у Росії
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Додано: Сер 06 лют, 2019 16:23
Пропонуємо до обговорення:
У Болгарії відібрали з одинадцяти які брали участь п'ять компаній і міжнародних проектів для участі в тендері на проектування і будівництво газопроводу ICGB між Болгарією і Грецією.
Дивися повний текст У Болгарії придумали, як купувати менше газу у Росії
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Додано: Сер 06 лют, 2019 16:23
Отказ от россии это верное направление движения
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cia
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Додано: Сер 06 лют, 2019 16:28
cia написав:
Отказ от россии это верное направление движения
Болгары одновременно вписались в Турецкий поток.
Они движутся не в сторону отказа, а в сторону диверсификации, что разумно.
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