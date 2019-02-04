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У Болгарії придумали, як
купувати менше газу у Росії

У Болгарії придумали, як купувати менше газу у Росії
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 16:23

У Болгарії придумали, як купувати менше газу у Росії

Пропонуємо до обговорення:
У Болгарії відібрали з одинадцяти які брали участь п'ять компаній і міжнародних проектів для участі в тендері на проектування і будівництво газопроводу ICGB між Болгарією і Грецією.

Дивися повний текст У Болгарії придумали, як купувати менше газу у Росії.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 16:23

Отказ от россии это верное направление движения
cia
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 16:28

  cia написав:Отказ от россии это верное направление движения


Болгары одновременно вписались в Турецкий поток.
Они движутся не в сторону отказа, а в сторону диверсификации, что разумно.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 17:31

Нутак совпало что доставлять "преимущественно айзербайджанский газ" из турции планируют в аккурат к завершению второго голубого потока. Попробуйте догадаться как раньше доставлялся "преимущественно не айзербаджанский" газ в Болгарию.
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 19:19

  freeze написав:
  cia написав:Отказ от россии это верное направление движения


Болгары одновременно вписались в Турецкий поток.
Они движутся не в сторону отказа, а в сторону диверсификации, что разумно.


Неа. Болгария официально в Турецкий поток не вписывалась. О необходимости вписаться безуспешно говорит лишь оппозиция. Власть это блокирует. Так же, как блокировала Южный поток и достройку АЭС Белене - политика рулит экономикой. Умные американцы управляют, умные немцы не возражают (сами при этом укрепляясь за счет 2-х Северных потоков).

Ну а отвечая на вопрос cia - может и верное направление движения, но географию никто не отменял. Болгары могли пропускать через себя в Европу 50-70 млрд кубов газа, зарабатывая на транзите 1-2 млрд долларов в год, чем бы полностью покрывали собственные потребности в газе. В итоге изворачиваются, как сэкономить.

Пример не единственный - сколько криков было по поводу "нового шелкового пути" в обход РФ через Украину, в итоге новый сухопутный маршрут утвежден через РФ в обход Украины... Против законов природы бессильна даже геополитика...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 19:40

  zРадио написав:Неа. Болгария официально в Турецкий поток не вписывалась. О необходимости вписаться безуспешно говорит лишь оппозиция. Власть это блокирует.


Оператор газотранспортной системы Болгарии «Булгартрансгаз» официально объявил, что потратит около $1,6 млрд на расширение газопроводов для подачи российского газа по «Турецкому потоку» из Турции в Сербию.

https://www.kommersant.ru/doc/3868862
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 22:02

  freeze написав:
  zРадио написав:Неа. Болгария официально в Турецкий поток не вписывалась. О необходимости вписаться безуспешно говорит лишь оппозиция. Власть это блокирует.


Оператор газотранспортной системы Болгарии «Булгартрансгаз» официально объявил, что потратит около $1,6 млрд на расширение газопроводов для подачи российского газа по «Турецкому потоку» из Турции в Сербию.

https://www.kommersant.ru/doc/3868862


Не читал еще, спасибо. С новостью не поспоришь. Но припоминается, что и по Южному потоку таких новостей были дюжины... Поглядим, чем все закончится. Болгарским элитам этот проект не нужен - у них все итак в шоколаде, а народ там спрашивает с власти примерно так же "строго", как и у нас :oops:
zРадио
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