У Болгарії придумали, як купувати менше газу у Росії
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Нутак совпало что доставлять "преимущественно айзербайджанский газ" из турции планируют в аккурат к завершению второго голубого потока. Попробуйте догадаться как раньше доставлялся "преимущественно не айзербаджанский" газ в Болгарию.
cia написав:Отказ от россии это верное направление движения
Болгары одновременно вписались в Турецкий поток. Они движутся не в сторону отказа, а в сторону диверсификации, что разумно.
Неа. Болгария официально в Турецкий поток не вписывалась. О необходимости вписаться безуспешно говорит лишь оппозиция. Власть это блокирует. Так же, как блокировала Южный поток и достройку АЭС Белене - политика рулит экономикой. Умные американцы управляют, умные немцы не возражают (сами при этом укрепляясь за счет 2-х Северных потоков).
Ну а отвечая на вопрос cia - может и верное направление движения, но географию никто не отменял. Болгары могли пропускать через себя в Европу 50-70 млрд кубов газа, зарабатывая на транзите 1-2 млрд долларов в год, чем бы полностью покрывали собственные потребности в газе. В итоге изворачиваются, как сэкономить.
Пример не единственный - сколько криков было по поводу "нового шелкового пути" в обход РФ через Украину, в итоге новый сухопутный маршрут утвежден через РФ в обход Украины... Против законов природы бессильна даже геополитика...
zРадио написав:Неа. Болгария официально в Турецкий поток не вписывалась. О необходимости вписаться безуспешно говорит лишь оппозиция. Власть это блокирует.
Оператор газотранспортной системы Болгарии «Булгартрансгаз» официально объявил, что потратит около $1,6 млрд на расширение газопроводов для подачи российского газа по «Турецкому потоку» из Турции в Сербию.
zРадио написав:Неа. Болгария официально в Турецкий поток не вписывалась. О необходимости вписаться безуспешно говорит лишь оппозиция. Власть это блокирует.
Оператор газотранспортной системы Болгарии «Булгартрансгаз» официально объявил, что потратит около $1,6 млрд на расширение газопроводов для подачи российского газа по «Турецкому потоку» из Турции в Сербию.
Не читал еще, спасибо. С новостью не поспоришь. Но припоминается, что и по Южному потоку таких новостей были дюжины... Поглядим, чем все закончится. Болгарским элитам этот проект не нужен - у них все итак в шоколаде, а народ там спрашивает с власти примерно так же "строго", как и у нас