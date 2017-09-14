Про це журналістам повідомив директор інтегрованого газового бізнесу "Нафтогазу" Андрій Фаворов.
Дивися повний текст У \"Нафтогазі\" підрахували збитки від продажу імпортного газу населенню.
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Додано: Сер 06 лют, 2019 16:56
У "Нафтогазі" підрахували збитки від продажу імпортного...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У \"Нафтогазі\" підрахували збитки від продажу імпортного газу населенню.
Додано: Сер 06 лют, 2019 16:56
пусть для начала озвучат сколько они зарабатывают на продаже 14,1 миллиарда кубометров с рентабильностью 200-300%...
Додано: Сер 06 лют, 2019 17:11
Кто бы посчитал убытки населения от работы Нафтогаза
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
Додано: Сер 06 лют, 2019 17:22
Re: У "Нафтогазі" підрахували збитки від продажу імпортного.
Я так понял население Украины мешает Нафтогазу получать прибыль..
Додано: Сер 06 лют, 2019 18:09
Итого получается 8,55 (тариф) +2,17 (потеря) = 390$ за тыс. кубов. Стоимость на хабах 210-220 евро = 250$. Итого 390-250 = 140$ -35$ (транспортировка) - 30$ (НДС) = 75$.
75$*27,5/1000 = 2,07 грн. Так, что никаких потерь нету (нечего пиз..ть), они просто продают в ноль, думаю это очень правильно для 3,7 млрд. недостающего газа.
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