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У "Нафтогазі" підрахували
збитки від продажу імпортного...

У "Нафтогазі" підрахували збитки від продажу імпортного...
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 16:56

У "Нафтогазі" підрахували збитки від продажу імпортного...

Пропонуємо до обговорення:
Про це журналістам повідомив директор інтегрованого газового бізнесу "Нафтогазу" Андрій Фаворов.

Дивися повний текст У \"Нафтогазі\" підрахували збитки від продажу імпортного газу населенню.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 16:56

пусть для начала озвучат сколько они зарабатывают на продаже 14,1 миллиарда кубометров с рентабильностью 200-300%...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 17:11

Кто бы посчитал убытки населения от работы Нафтогаза :evil:
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 17:22

Re: У "Нафтогазі" підрахували збитки від продажу імпортного.

Я так понял население Украины мешает Нафтогазу получать прибыль..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 18:09

Итого получается 8,55 (тариф) +2,17 (потеря) = 390$ за тыс. кубов. Стоимость на хабах 210-220 евро = 250$. Итого 390-250 = 140$ -35$ (транспортировка) - 30$ (НДС) = 75$.
75$*27,5/1000 = 2,07 грн. Так, что никаких потерь нету (нечего пиз..ть), они просто продают в ноль, думаю это очень правильно для 3,7 млрд. недостающего газа.
margoshka79
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 18:52

  margoshka79 написав:Итого получается 8,55 (тариф) +2,17 (потеря) = 390$ за тыс. кубов. Стоимость на хабах 210-220 евро = 250$. Итого 390-250 = 140$ -35$ (транспортировка) - 30$ (НДС) = 75$.
75$*27,5/1000 = 2,07 грн. Так, что никаких потерь нету (нечего пиз..ть), они просто продают в ноль, думаю это очень правильно для 3,7 млрд. недостающего газа.


Текущая стоимость газа на хабах дороже - 300-350 долларов.

Но это не значит, что Нефтегаз торгует им в минус, или ноль - "дорогой" импортный газ они продают промышленным потребителям по 450-500 долларов за 1000 кубов без НДС.

Население же получает газ украинской добычи с себестоимостью 2,7 грн за куб. Тут и операционка, и транзит, и инвестиции - все расходы.

А Укргаздобыча добывает не 14,1 млрд кубов, как написано в пресс-релизе, а 15,5 млрд. При этом реализуется по тарифу для населения не 17,8 млрд, а 15,4 млрд (10,8 млрд - потребление населения, 4,8 млрд - теплокоммунэнерго).

Нефтегаз крутит цифрами, как ему удобно!

https://news.finance.ua/ua/news/-/44291 ... annya-gazu
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 01:09

zРадио, учим матчасть!

Цена на газ на 2019 год на главной европейской торговой площадке - голландской TTF - опустилась ниже $232 за тысячу кубометров.
По итогам торгов 5 февраля средневзвешенное значение форвардных контрактов до конца 2019 года и спотовых цен с начала года опустилось до $230,8 за тысячу кубометров.
margoshka79
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