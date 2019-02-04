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У "Нафтогазі" підрахували
збитки від продажу імпортного...

У "Нафтогазі" підрахували збитки від продажу імпортного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 07:12

  Тракторист написав:
  romanauscas написав:
  zРадио написав:Население же получает газ украинской добычи с себестоимостью 2,7 грн за куб. Тут и операционка, и транзит, и инвестиции - все расходы.

Нефтегаз крутит цифрами, как ему удобно!


https://112.ua/statji/pochemu-tak-dorog ... 67866.html
Разрешите процитировать Ваш медиаресурс:
Нафтогаз выкупает газ у Укргазвидобування по фиксированной цене 4849 грн за 1 тыс. куб м без НДС.

Крутите цифрами, как Вам удобно!

Если добывать газ по 2,70грн, то газодобыча в Украине обязательно повысится! И будет очень много газа чтобы Капля продавала в 4 раза дешевле или вОнь в 2 раза дешевле.

и как из этого следует что себестоимость добычи выше 2,70 грн./м3?...

так и есть, себестоимость добычи украинского газа УГД находится в пределах 0,07-0,1$/м3.
Roman Tik
 
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