У "Нафтогазі" підрахували збитки від продажу імпортного...
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 07:12
Тракторист написав: romanauscas написав: zРадио написав:
Население же получает газ украинской добычи с себестоимостью 2,7 грн за куб. Тут и операционка, и транзит, и инвестиции - все расходы.
Нефтегаз крутит цифрами, как ему удобно!
https://112.ua/statji/pochemu-tak-dorog ... 67866.html
Разрешите процитировать Ваш медиаресурс:
Нафтогаз выкупает газ у Укргазвидобування по фиксированной цене 4849 грн за 1 тыс. куб м без НДС.
Крутите цифрами, как Вам удобно!
Если добывать газ по 2,70грн, то газодобыча в Украине обязательно повысится! И будет очень много газа чтобы Капля продавала в 4 раза дешевле или вОнь в 2 раза дешевле.
и как из этого следует что себестоимость добычи выше 2,70 грн./м3?...
так и есть, себестоимость добычи украинского газа УГД находится в пределах 0,07-0,1$/м3.
Roman Tik
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