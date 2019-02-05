RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Послуга Apple Pay стала
доступна ще в одному банку

Послуга Apple Pay стала доступна ще в одному банку
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 17:07

Послуга Apple Pay стала доступна ще в одному банку

Пропонуємо до обговорення:
Клієнти українського банку Укрсиббанк відтепер можуть оплачувати свої покупки за допомогою iPhone. Цей банк теж підтримує платіжний сервіс Apple Pay.

Дивися повний текст Послуга Apple Pay стала доступна ще в одному банку.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87162
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 17:07

Альфабанк добавьте в список
scherepnin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 06.02.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 17:19

Альфа не проплатила за рекламу =D
Rainbow
 
Повідомлень: 2089
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 468 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 20:21

Альфа GPay лише
:wink:
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4188
З нами з: 01.06.14
Подякував: 186 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 08:25

greenozon

И Apple Pay работает уже пару месяцев.
scherepnin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 06.02.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: osya1964 і 16 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Apple продає відновлені смартфони iPhone X за заниженою...
R2 » Чет 07 лют, 2019 12:54
1 29
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 лют, 2019 12:55
greenozon
У Світовому банку оцінили українські реформи
R2 » Чет 07 лют, 2019 09:27
2 49
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 лют, 2019 10:46
PasserBy
Наталія Кравчук: умисне доведення до банкрутства банку...
R2 » Вів 05 лют, 2019 20:41
1 46
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 лют, 2019 20:41
ZINCHENKO

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.