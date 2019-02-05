Клієнти українського банку Укрсиббанк відтепер можуть оплачувати свої покупки за допомогою iPhone. Цей банк теж підтримує платіжний сервіс Apple Pay.
Дивися повний текст Послуга Apple Pay стала доступна ще в одному банку.
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Додано: Сер 06 лют, 2019 17:07
Послуга Apple Pay стала доступна ще в одному банку
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Дивися повний текст Послуга Apple Pay стала доступна ще в одному банку.
Додано: Сер 06 лют, 2019 20:21
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