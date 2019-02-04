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"Епіцентр К" побудував
у Київській області завод...

"Епіцентр К" побудував у Київській області завод...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 20:49

"Епіцентр К" побудував у Київській області завод...

Пропонуємо до обговорення:
Група компаній "Епіцентр К" (Київ) інвестувала в будівництво найбільшого заводу з виробництва керамічної плитки 3 млрд грн в Калинівці (Київська обл.), і планує в середині 2019 року ввести першу чергу.

Дивися повний текст \"Епіцентр К\" побудував у Київській області завод вартістю 3 млрд грн.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 20:51

Где же зрадофилы, не верящие в новые заводы?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 21:12

  Sommer написав:Где же зрадофилы, не верящие в новые заводы?

так ведь другая зрада, завод-то наверняка за наворованные деньги построен, значит должен быть национализирован в пользу пролетариев всей страны! :mrgreen:
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 21:21

Сколько рабочих мест?
Какой объём продукции выпускает?
Какая выручка?
Зарегистрирован в офшоре?
Почему резидент ленточку не перерезал?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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