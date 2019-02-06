RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"Епіцентр К" побудував
у Київській області завод...

"Епіцентр К" побудував у Київській області завод...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 20:49

"Епіцентр К" побудував у Київській області завод...

Пропонуємо до обговорення:
Група компаній "Епіцентр К" (Київ) інвестувала в будівництво найбільшого заводу з виробництва керамічної плитки 3 млрд грн в Калинівці (Київська обл.), і планує в середині 2019 року ввести першу чергу.

Дивися повний текст \"Епіцентр К\" побудував у Київській області завод вартістю 3 млрд грн.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87158
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 20:49

"Калуш Львовской области..." мда уж...
smorshov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 06.02.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 20:51

Где же зрадофилы, не верящие в новые заводы?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
Повідомлень: 3361
З нами з: 07.04.17
Подякував: 301 раз.
Подякували: 476 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 21:12

  Sommer написав:Где же зрадофилы, не верящие в новые заводы?

так ведь другая зрада, завод-то наверняка за наворованные деньги построен, значит должен быть национализирован в пользу пролетариев всей страны! :mrgreen:
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2923
З нами з: 03.02.13
Подякував: 292 раз.
Подякували: 301 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 21:21

Сколько рабочих мест?
Какой объём продукции выпускает?
Какая выручка?
Зарегистрирован в офшоре?
Почему резидент ленточку не перерезал?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 7123
З нами з: 18.04.15
Подякував: 4708 раз.
Подякували: 1734 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 17:51

  Вкладчик1234 написав:Сколько рабочих мест?
Какой объём продукции выпускает?
Какая выручка?
Зарегистрирован в офшоре?
Почему резидент ленточку не перерезал?

Зрада
Зрада
Зрада
Зрада
Ждут Зеленского. Берегут ленточку.
airmax78
 
Повідомлень: 27889
З нами з: 25.10.12
Подякував: 715 раз.
Подякували: 3090 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 18:05

  Вкладчик1234 написав:Сколько рабочих мест?
Какой объём продукции выпускает?
Какая выручка?
Зарегистрирован в офшоре?
Почему резидент ленточку не перерезал?


При новых технологиях рабочих мест будет мизер.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6463
З нами з: 30.11.12
Подякував: 103 раз.
Подякували: 628 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 18:41

Re: "Епіцентр К" побудував у Київській області завод...

Ratatui написав:
  Вкладчик1234 написав:Сколько рабочих мест?
Какой объём продукции выпускает?
Какая выручка?
Зарегистрирован в офшоре?
Почему резидент ленточку не перерезал?


При новых технологиях рабочих мест будет мизер.
планируется 300 работников
freeze
4
 
Повідомлень: 9503
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2782 раз.
Подякували: 3868 раз.
 
Профіль
16
2
2
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 18:43

Re: "Епіцентр К" побудував у Київській області завод...

airmax78 написав:
  Вкладчик1234 написав:Сколько рабочих мест?
Какой объём продукции выпускает?
Какая выручка?
Зарегистрирован в офшоре?
Почему резидент ленточку не перерезал?

Зрада
Зрада
Зрада
Зрада
Ждут Зеленского. Берегут ленточку.
Так разрезать еще нечего, ленточку пока не купили, открытие в конце этого полугодия, первой очереди.
freeze
4
 
Повідомлень: 9503
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2782 раз.
Подякували: 3868 раз.
 
Профіль
16
2
2
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 18:50

  Sommer написав:Где же зрадофилы, не верящие в новые заводы?


Новые заводы это хорошо, особенно если они работают на местном сырье, а не покупают его в Пенсильвании.
Востаннє редагувалось warlamp в Чет 07 лют, 2019 18:58, всього редагувалось 1 раз.
warlamp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 893
З нами з: 13.03.15
Подякував: 169 раз.
Подякували: 183 раз.
 
Профіль
  #12>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 19 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У "Нафтогазі" стверджують, що ціна газу для населення на... 1, 2
R2 » Чет 07 лют, 2019 14:32
10 194
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 лют, 2019 18:18
Дикий не Дикий
Власники автівок на "єврономерах" вже принесли у бюджет...
R2 » Чет 07 лют, 2019 17:15
1 37
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 лют, 2019 17:15
Scorpion1
У "Нафтогазі" підрахували збитки від продажу імпортного...
R2 » Сер 06 лют, 2019 16:56
9 250
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 лют, 2019 15:09
Тракторист

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (67434)
07.02.2019 19:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.