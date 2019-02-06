"Епіцентр К" побудував у Київській області завод...

Додано: Сер 06 лют, 2019 21:21

Сколько рабочих мест?

Какой объём продукции выпускает?

Какая выручка?

Зарегистрирован в офшоре?

Почему резидент ленточку не перерезал?

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин