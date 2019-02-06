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"Епіцентр К" побудував у Київській області завод...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 06 лют, 2019 20:49
Пропонуємо до обговорення:
Група компаній "Епіцентр К" (Київ) інвестувала в будівництво найбільшого заводу з виробництва керамічної плитки 3 млрд грн в Калинівці (Київська обл.), і планує в середині 2019 року ввести першу чергу.
Дивися повний текст \"Епіцентр К\" побудував у Київській області завод вартістю 3 млрд грн
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Додано: Сер 06 лют, 2019 20:49
"Калуш Львовской области..." мда уж...
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smorshov
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Додано: Сер 06 лют, 2019 20:51
Где же зрадофилы, не верящие в новые заводы?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Sommer
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Додано: Сер 06 лют, 2019 21:12
Sommer написав:
Где же зрадофилы, не верящие в новые заводы?
так ведь другая зрада, завод-то наверняка за наворованные деньги построен, значит должен быть национализирован в пользу пролетариев всей страны!
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
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Tamagoch
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Додано: Сер 06 лют, 2019 21:21
Сколько рабочих мест?
Какой объём продукции выпускает?
Какая выручка?
Зарегистрирован в офшоре?
Почему резидент ленточку не перерезал?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Чет 07 лют, 2019 17:51
Вкладчик1234 написав:
Сколько рабочих мест?
Какой объём продукции выпускает?
Какая выручка?
Зарегистрирован в офшоре?
Почему резидент ленточку не перерезал?
Зрада
Зрада
Зрада
Зрада
Ждут Зеленского. Берегут ленточку.
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airmax78
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1
Додано: Чет 07 лют, 2019 18:05
Вкладчик1234 написав:
Сколько рабочих мест?
Какой объём продукции выпускает?
Какая выручка?
Зарегистрирован в офшоре?
Почему резидент ленточку не перерезал?
При новых технологиях рабочих мест будет мизер.
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Ratatui
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Додано: Чет 07 лют, 2019 18:41
Ratatui написав: Вкладчик1234 написав:
Сколько рабочих мест?
Какой объём продукции выпускает?
Какая выручка?
Зарегистрирован в офшоре?
Почему резидент ленточку не перерезал?
При новых технологиях рабочих мест будет мизер.
планируется 300 работников
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freeze
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Додано: Чет 07 лют, 2019 18:43
airmax78 написав: Вкладчик1234 написав:
Сколько рабочих мест?
Какой объём продукции выпускает?
Какая выручка?
Зарегистрирован в офшоре?
Почему резидент ленточку не перерезал?
Зрада
Зрада
Зрада
Зрада
Ждут Зеленского. Берегут ленточку.
Так разрезать еще нечего, ленточку пока не купили, открытие в конце этого полугодия, первой очереди.
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freeze
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Додано: Чет 07 лют, 2019 18:50
Sommer написав:
Где же зрадофилы, не верящие в новые заводы?
Новые заводы это хорошо, особенно если они работают на местном сырье, а не покупают его в Пенсильвании.
Востаннє редагувалось warlamp
в Чет 07 лют, 2019 18:58, всього редагувалось 1 раз.
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