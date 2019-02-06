RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"Епіцентр К" побудував
у Київській області завод...

"Епіцентр К" побудував у Київській області завод...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 18:52

  freeze написав:Так разрезать еще нечего, ленточку пока не купили, открытие в конце этого полугодия, первой очереди.

Зато отчитались о перемоге и "Эпицентр побудував завод" :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 7123
З нами з: 18.04.15
Подякував: 4708 раз.
Подякували: 1734 раз.
 
Профіль
3
1
3
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: swan forever і 20 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У "Нафтогазі" стверджують, що ціна газу для населення на... 1, 2
R2 » Чет 07 лют, 2019 14:32
10 192
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 лют, 2019 18:18
Дикий не Дикий
Власники автівок на "єврономерах" вже принесли у бюджет...
R2 » Чет 07 лют, 2019 17:15
1 37
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 лют, 2019 17:15
Scorpion1
У "Нафтогазі" підрахували збитки від продажу імпортного...
R2 » Сер 06 лют, 2019 16:56
9 250
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 лют, 2019 15:09
Тракторист

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.