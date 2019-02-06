"Епіцентр К" побудував у Київській області завод...

Зато отчитались о перемоге и "Эпицентр побудував завод"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 07 лют, 2019 18:52
Зато отчитались о перемоге и "Эпицентр побудував завод"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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