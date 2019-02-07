|
|
|
"Епіцентр К" побудував у Київській області завод...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 07 лют, 2019 18:52
freeze написав:
Так разрезать еще нечего, ленточку пока не купили, открытие в конце этого полугодия, первой очереди.
Зато отчитались о перемоге и "Эпицентр побудував завод"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 7134
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 4713 раз.
- Подякували: 1736 раз.
-
- Профіль
-
3
1
3
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 6468
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 103 раз.
- Подякували: 628 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|