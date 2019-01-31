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"Укрзалізниця" планує передати
два вокзали в концесію

"Укрзалізниця" планує передати два вокзали в концесію
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 21:16

"Укрзалізниця" планує передати два вокзали в концесію

Пропонуємо до обговорення:
"Укрзалізниця" готує до концесії два вокзали. Поки Центральний залізничний вокзал Києва не входить до пілотного проекту.

Дивися повний текст \"Укрзалізниця\" планує передати два вокзали в концесію.
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