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Укрзалізниця готова
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 21:45

Укрзалізниця готова долучитися до розширення...

Пропонуємо до обговорення:
Укрзалізниця готова долучитися до розширення транспортних коридорів ЄС із державами «Східного партнерства».

Дивися повний текст Укрзалізниця готова долучитися до розширення транспортних коридорів ЄС - Кравцов.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 21:45

европа давно уже предпочитает транзит через Белоруссию...
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