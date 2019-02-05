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Гройсман пояснив, чому не
всі дороги "пережили" зиму

Гройсман пояснив, чому не всі дороги "пережили" зиму
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 22:00

Гройсман пояснив, чому не всі дороги "пережили" зиму

Пропонуємо до обговорення:
Він заявив, що кожного року після зими в Україні критикують зруйновані дороги.

Дивися повний текст Гройсман пояснив, чому не всі дороги \"пережили\" зиму.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 22:00

Объяснения плохого танцора.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 22:57

да фиг там, разрушены дороги, которые были сделаны прошлой осенью. впрочем это обычная ситуация, тут ничего нового нет.
deniska
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