Він заявив, що кожного року після зими в Україні критикують зруйновані дороги.
Дивися повний текст Гройсман пояснив, чому не всі дороги \"пережили\" зиму.
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Додано: Сер 06 лют, 2019 22:00
Гройсман пояснив, чому не всі дороги "пережили" зиму
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гройсман пояснив, чому не всі дороги \"пережили\" зиму.
Додано: Сер 06 лют, 2019 22:57
да фиг там, разрушены дороги, которые были сделаны прошлой осенью. впрочем это обычная ситуация, тут ничего нового нет.
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